Confirmada la paga extra para los pensionistas: el día exacto que cobrarás el dinero según tu banco

Sobrepasando mediados de noviembre, hay algo que esperan millones de pensionistas en España: la paga extra de Navidad. Este ingreso adicional, que se suma a la pensión mensual habitual, representa un alivio económico significativo para muchos, especialmente en un mes caracterizado por gastos adicionales debido a las próximas celebraciones navideñas. Un ingreso que está programado para comienzos de diciembre, aunque los bancos lo suelen adelantar a los últimos días de noviembre. Sin embargo, las fechas exactas de abono de esta paga extra varían según la entidad bancaria, lo que genera incertidumbre entre los beneficiarios. Conozcamos ahora las fechas dependiendo de cada banco, para la paga extra de los pensionistas.

Tradicionalmente, la Seguridad Social abona las pensiones a mes vencido, es decir, entre el 1 y el 4 del mes siguiente. No obstante, para facilitar la planificación financiera de los pensionistas, muchas entidades bancarias optan por adelantar el pago de la pensión y la paga extra de Navidad a finales de noviembre. Este adelanto que se práctica desde los tiempos de la pandemia, no sólo permite a los beneficiarios disponer de su dinero con antelación, sino que también les ayuda a afrontar los gastos propios de la temporada navideña. Es importante destacar que no todos los pensionistas reciben esta paga extra. Aquellos que perciben pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales suelen tener las pagas extraordinarias prorrateadas en las mensualidades ordinarias, recibiendo así 12 pagas al año en lugar de 14. Por ello, es fundamental que cada pensionista consulte su situación particular para conocer si tiene derecho a esta paga adicional y, en caso afirmativo, cuándo la recibirá según su entidad bancaria.

El día en el que los pensionistas cobrarán la paga extra

A continuación, se detallan las fechas en las que las principales entidades bancarias tienen previsto abonar la pensión de noviembre junto con la paga extra de Navidad:

Bankinter : 21 de noviembre.

: 21 de noviembre. Caja de Ingenieros : 21 de noviembre.

: 21 de noviembre. Banco Santander: 22 de noviembre.

22 de noviembre. CaixaBank : 24 de noviembre.

: 24 de noviembre. BBVA : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Unicaja Banco : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. ING : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Ibercaja : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Abanca : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Cajamar : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Kutxabank : 25 de noviembre.

: 25 de noviembre. Sabadell: 25 de noviembre.

Es recomendable que los pensionistas verifiquen con su entidad bancaria la fecha exacta de abono, ya que pueden producirse variaciones o actualizaciones en el calendario de pagos.

¿Quiénes tienen derecho a la paga extra de Navidad?

La mayoría de los pensionistas en España reciben 14 pagas al año: 12 mensuales y 2 extraordinarias (una en junio y otra en noviembre). Sin embargo, existen excepciones que tienen que ver con todas aquellas pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales. En estos casos, las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias, por lo que el pensionista recibe 12 pagas al año, con un importe mensual ligeramente superior.

Es fundamental que cada pensionista conozca su tipo de pensión y las condiciones asociadas para saber si tiene derecho a la paga extra de Navidad.

¿Cómo se calcula la paga extra de Navidad?

La paga extra de Navidad equivale al importe de una mensualidad ordinaria de la pensión. Por ejemplo, si un pensionista recibe una pensión mensual de 1.000 euros, en noviembre percibirá 2.000 euros: 1.000 euros correspondientes a la pensión de noviembre y 1.000 euros de la paga extra de Navidad.

Es importante señalar que, en el caso de pensiones reconocidas durante el año, la paga extra se calcula de manera proporcional al tiempo transcurrido desde el inicio de la pensión hasta la fecha de la paga extraordinaria. Por ejemplo, si la pensión se reconoció en agosto, la paga extra de Navidad corresponderá a una tercera parte de la mensualidad ordinaria.

¿Cuánto van a subir las pensiones en 2025?

Al margen de estar a la espera de su paga extra de Navidad, los pensionistas desean también saber la cantidad que les subirá la pensión de cara al próximo año. En 2024, las pensiones contributivas en España se revalorizaron un 3,8%, siguiendo la media del IPC interanual entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, conforme a la Ley 21/2021 que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas. Para 2025, aunque aún no se dispone del dato definitivo del IPC, las estimaciones actuales sugieren un incremento cercano al 3% en las pensiones contributivas. Además, se prevé que la pensión máxima se revalorice con el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales, como parte de las reformas previstas hasta 2050.

Recomendaciones para los pensionistas y su paga extra de Navidad

Verificar la fecha de abono: aunque las entidades bancarias suelen adelantar el pago de la paga extra de Navidad, es aconsejable confirmar con el banco la fecha exacta para una mejor planificación financiera.

aunque las entidades bancarias suelen adelantar el pago de la paga extra de Navidad, es aconsejable confirmar con el banco la fecha exacta para una mejor planificación financiera. Consultar el tipo de pensión : es esencial conocer si la pensión incluye pagas extraordinarias o si estas están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

: es esencial conocer si la pensión incluye pagas extraordinarias o si estas están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. Planificar los gastos: la paga extra de Navidad puede ser una oportunidad para cubrir gastos adicionales propios de la temporada festiva o para ahorrar de cara al futuro.

En resumen, la paga extra de Navidad representa un ingreso adicional significativo para muchos pensionistas en España. Conocer las fechas de abono según la entidad bancaria y entender las condiciones asociadas a cada tipo de pensión es clave para una adecuada gestión financiera en estas fechas.