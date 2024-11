Comunicado urgente de la Guardia Civil: si has compartido tu DNI estás en peligro

Las estafas digitales están a la orden del día en España y por ello hay que andar con mucha precaución para no caer en la trampa de los cada vez más delincuentes que aprovechan la debilidad e inexperiencia de las personas en la red para poder acceder a sus cuentas bancarias. Por ello, la Guardia Civil ha querido manda un aviso a la población sobre los problemas que puede ocasionar compartir el DNI con una fotografía.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es el documento más importante que identifica a los ciudadanos españoles y también puede ser la llave para se víctima de estafas en el caso de compartirlo a quien no corresponde. Es una práctica habitual de muchas personas compartan a través de las redes sociales o por otros menesteres la fotografía de su DNI y por ello la Guardia Civil ha mandado un comunicado a través de las redes sociales.

@guardia_civil_navarra ✅ Seguro que lo has hecho alguna vez❗️ ✅ Te piden una foto de tu DNI para un supuesto trabajo, para una compraventa…y la envías ✅ Esta fotografía la pueden utilizar para abrir una cuenta bancaria, pedir un préstamo o utilizar tus datos como parte de una estafa ✅ Cómo deberíamos enviar nuestro DNI ✳️ En blanco y negro ✳️ Pixelando los datos que no son necesarios como la firma, el rostro o la fecha de validez ♬ sonido original – Guardia Civil Navarra

«Seguro que lo has hecho alguna vez. Te piden una foto de tu DNI para un supuesto trabajo o para una compraventa y la envías… Que sepas que esta fotografía la pueden utilizar para abrir una cuenta bancaria, solicitar un préstamo, o utilizar tus datos como parte de una estafa», comienza diciendo un agente de la Guardia Civil en un vídeo publicado en las redes sociales.

Desde la Guardia Civil también dan un consejo para no caer en una posible estafa, tan de moda hoy en día. «¿Cómo deberíamos enviar nuestro DNI? Siempre en blanco y negro y pixelando el rostro, la firma y la fecha de validez», afirman en el vídeo sobre los principales remedios para no ser víctima de cualquier infortunio a la hora de compartir una fotografía del DNI con cualquier organismo, entidad bancaria o particular.

La Guardia Civil y el DNI

Todo lo que haces con tu Documento Nacional de Identidad es relevante y por ello desde la Policía Nacional también quisieron mandar una aviso hace unas semanas sobre lo que tienes que hacer a la hora de proceder a la renovación del DNI. Todo tiene que ver con la foto que selecciones, que de forma obligatoria tiene que ser una tomada recientemente y con una serie de requisitos. Si no no se podrá proceder a la renovación de este documento.

«Tu #DNI está a punto de caducar y quieres mantener la foto…❌ No puedes #consejos #Policía #tips», reza el titular del vídeo publicado por la Policía Nacional a través de sus redes sociales.

«Para renovar el DNI uno de los requisitos es que traigas una foto reciente. Debe ser una fotografía reciente, en color e impresa en papel fotográfico y con un fondo uniforme, blanco y liso», comienza diciendo en un vídeo en el que avisa sobre los problemas que te puede ocasionar no acudir a tu cita en cualquier oficina del a Policía para renovar el DNI con la foto correspondiente.

«Debe ser tomada de frente, con la cabeza descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que dificulte la identificación de la persona. Por último, la foto debe mostrarse claramente el óvalo de la cara, que incluye cejas, ojo, nariz, boca y mentón», recomienda la Policía Nacional a la hora de renovar el DNI. Todo con el objetivo de que se proceda a una buena identificación a la hora de que algún agente requiera el Documento Nacional de Identidad en un momento determinado.

Así que ahí van dos consejos clave sobre lo que tienes que hacer con el DNI: renovar con una fotografía reciente y evitar compartirlo a terceros. En el caso de que esto sea necesario, tendrás que pixelar la foto, firma y fecha de validez. Todo con el objetivo de evitar una estafa que acabe arrasando tu cuenta corriente en cuestión de minutos.