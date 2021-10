Este domingo, 31 de octubre, se celebra Halloween, la noche más terrorífica del año. Los disfraces y las películas de miedo serán los grandes protagonistas, y para disfrutar al máximo de ellos Burger King ha puesto en marcha una campaña para comer gratis.

Sí, por incríble que parezca, durante toda esta semana la cadena de comida rápida está ofreciendo menús gratis. Eso sí, conseguirlos no es nada sencillo: tendrás que estar despierto de madrugada porque las ofertas están disponibles únicamente de 03:00 a 04:00 horas. ¿Eres capaz de enfrentarse a este reto?

Con motivo de Halloween, Burger King ha lanzado un spot inspirado en la spelículas de terror. En él aparecen varias personas durmiendo. De pronto se despiertan de madrugada y empiezan a experimentar todo tipo de sucesos paranormales.

Si quieres comer gratis en el Burger King, estos son los pasos que debes seguir:

Lo primero es descargarte la app oficial de la cadena, disponible para iOS y Android. Cada noche, a las 03:00 horas, la compañía cuelga una serie de vidos en la app que están disponibles asta las 04:00 horas. Lo único que tienes que hacer es verlos hasta el final para conseguir el código que luego puedes canjear por comida gratis a domicilio.

Dicho así, no parece muy complicado, aunque seguro que no te hace demasiada gracia tener que despertarte a las 3 de la madrugada para ver vídeos de terror. Eso sí, Burger King advierte: «Estas apariciones no solo te quitarán el sueño, también el hambre».

Seguro que te estás preguntando por qué ha elegido Burger King este horario. Lo primero es que muy pocas personas están despiertas a esta hora. Imagínate que pasaría si hubiera puesto la campaña promocional de 17:00 a 18:00 horas, por ejemplo. ¡Todo el mundo tendría menús gratis!

Además, las 03:33 es conocida como «la hora del muerto» o «la hora del diablo». Se dice que entre las 03:00 y las 04:00 suceden la mayoría de fenómenos paranormales.