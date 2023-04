Los clientes de este supermercado están en shock tras su cierre: «Nos estamos haciendo a la idea»

Comprar siempre en el mismo supermercado es una rutina de millones de personas en todo el mundo, y aunque siempre solemos comprar en varios que tengan cosas que nos gusten, todos tenemos un predilecto en el que más nos gusta ir a comprar, por el motivo que sea en cada caso. Te contamos el drama de los clientes de este supermercado tras su cierre, se han llevado semejando disgusto que se han quedado en shock, así como el personal que trabajaba en el mismo.

Cierra el supermercado Maxi Dia en Aranda de Duero

La compra de Supermercados Dia por parte de Alcampo, concretamente de 224 establecimientos repartidos por toda la geografía española, una operación que recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) el pasado 8 de marzo… pero no todos los supermercados van a seguir abiertos. La primera víctima ha sido el supermercado Maxi Dia en Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, que desde hoy ya no volverá a abrir sus puertas.

El inesperado cierre de este supermercado tras la venta de la cadena a Alcampo dejará en la calle a sus 7 trabajadoras, siendo curiosamente uno de los supermercados que no se ha incluido en la venta, ya que no han sido todos. De momento, el personal que pierde su trabajo no ha recibido ninguna oferta para sumarse a la plantilla de otro de los establecimientos del grupo. Las trabajadoras aseguran que se están haciendo a la idea y que hace ya varios días que no reponen las estanterías, por lo que se ve medio vacío y con un ambiente muy triste.

La situación de este supermercado es totalmente opuesta a la de los otros seis que Dia tenía en Aranda de Duero, los cuales sí entraron en la operación de venta con Alcampo y que cambiarán de nombre próximamente. Se espera que la operación concluya en el mes de julio, y para entonces los más de 3.300 trabajadores afectados formarán ya parte de los nuevos establecimientos y centros de trabajo que se integrarán en Alcampo.

Los más de 200 establecimientos que forman para de la operación se reparten en diferentes comunidades: 65 en Castilla y León, 42 en Madrid, 41 en Aragón, 31 en Asturias, 23 en Galicia, 13 en País Vasco, 6 en Cantabria, 2 en Navarra y tan sólo uno en Castilla-La Mancha.