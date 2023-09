Cierra para siempre la tienda más mítica de esta ciudad y nadie se lo puede creer

Cuando cierra una tienda siempre hay tristeza por parte de su clientela, más aún cuando se trata de una tienda mítica y muy querida que tras muchos años dice adiós, por el motivo que sea, que es exactamente lo que sucede en esta ocasión. Te contamos qué tienda mítica de una ciudad española va a cerrar sus puertas y ha causado profunda tristeza y conmoción entre su clientela… ¡costará decirle adiós!.

Cierra la mítica tienda Pimkie en Toledo

Pimkie es una tienda de moda que lleva varias décadas con varios establecimientos en diferentes ciudades de España, y uno de sus establecimientos más míticos va a cerrar sus puertas muy pronto, concretamente la tienda Pimkie que está en la calle Comercio (también conocida como calle Ancha), en la ciudad de Toledo, ubicada en pleno casco histórico de la ciudad.

Será este mismo mes de septiembre, a finales de mes, cuando la puerta de Pimkie en Toledo se cierre para no volver a abrir al público tras muchos años en esa ubicación. En el escaparate de la tienda se puede ver un gran cartel que anuncia el cierre, y anuncia también una liquidación de hasta el 50% en todo su stock, por lo que es una ocasión de oro para llevarte artículos de moda de calidad con grandes descuentos.

Es muy importante que tengas en cuenta que, si vas a comprar a esta tienda de Pimkie en Toledo para aprovechar la liquidación podrás realizar cambios y devoluciones únicamente en esa misma tienda, con límite de hacerlo hasta la fecha de cierre, por lo que no podrás hacer cambios pasado ese tiempo en ninguna otra tienda de la cadena. Moda a precios asequibles que en esta ocasión te puedes llevar aún más barata al estar en liquidación, ¡un chollazo!.

A pesar de este cierre, la tienda francesa no desaparece por completo de Toledo, ya que tiene otra tienda en el parque comercial de La Abadía en la que acumula muy buenos datos de ventas, por lo que esa no hay plan, de momento, de cerrarla. Sí que resulta destacable que no es la primera tienda del casco histórico de Toledo que cierra sus puertas en los últimos años, ya que previamente lo hicieron también Zara y Bershka, y es que el auge de los centros comerciales está haciendo mucho daño a los establecimientos a pie de calle, sobre todo en los centros históricos, menos visitados a la hora de ir de compras.