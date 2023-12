El chollazo del siglo: una televisión LG de 43 pulgadas y 4K por muy poco dinero

¿Estás buscando una televisión nueva que te ofrezca una calidad de imagen y sonido impresionante, una conectividad inalámbrica y por cable, y una gran variedad de funciones inteligentes? Pues no busques más, porque tenemos el chollazo del siglo para ti: una televisión LG de 43 pulgadas y 4K por muy poco dinero. Se vende en Amazon y de ella os contamos a continuación, todos los detalles.

El chollazo del siglo: televisión LG de 43 pulgadas y 4K

Si buscas un nuevo televisor para tu hogar o tal vez deseas sorprender a algún familiar con un buen regalo de Navidad, no puedes dejar escapar la televisión LG de 43 pulgadas que es todo un chollazo en Alcampo. Se trata del modelo LG 43UR73006LA que es además 4K que reúne todas las características que puedes desear en una televisión moderna y que puedes comprar online en Alcampo con un descuento increíble.

Una calidad de imagen y sonido de cine

Esta televisión LG cuenta con un Procesador 4K a5 Gen6 con IA que maximiza la calidad de imagen y sonido ofreciéndote una experiencia inmersiva. Gracias a este procesador, la televisión puede analizar y optimizar el contenido que reproduces, adaptándolo a las condiciones de luz y sonido de tu entorno. Además, la televisión tiene una resolución de 3840 x 2160 píxeles, lo que significa que ofrece una calidad de imagen 4K Ultra HD, es decir, cuatro veces más nítida y detallada que una televisión Full HD.

Pero eso no es todo, la televisión también incorpora la tecnología HDR 10 PRO, que mejora el contraste, el color y el brillo de las imágenes, ofreciendo una mayor profundidad y realismo. Y por si fuera poco, la televisión también cuenta con el modo Filmmaker Mode, que respeta la intención creativa de los directores de cine, eliminando el suavizado de movimiento y ajustando la imagen según el género y el formato de la película. Así, podrás disfrutar de tus películas y series favoritas con una calidad de imagen de cine.

Pero una buena imagen no es nada sin un buen sonido, y esta televisión LG también te lo ofrece. La televisión tiene dos altavoces integrados con una potencia de 20 W y un sistema de sonido Dolby Digital Plus, que te envuelve con un sonido claro y envolvente, creando una atmósfera de cine en tu salón. Además, la televisión también tiene la función Clear Voice III, que mejora la inteligibilidad de los diálogos, reduciendo el ruido de fondo y resaltando las voces. Así, no te perderás ni una palabra de lo que dicen tus personajes favoritos.

Una conectividad inalámbrica y por cable

Esta televisión LG no solo te ofrece una calidad de imagen y sonido de cine, sino que también te ofrece una conectividad inalámbrica y por cable que te permite acceder a todo tipo de contenidos y dispositivos. La televisión tiene conexión Wifi y Bluetooth, lo que te permite conectarla a internet y a otros dispositivos sin necesidad de cables. Así, podrás disfrutar de las aplicaciones y servicios de la plataforma Smart TV de LG, que incluye las principales plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube y muchas más. También podrás compartir la pantalla de tu smartphone, tablet o portátil con la televisión, usando la función Miracast o la aplicación LG TV Plus. Y si quieres usar unos auriculares inalámbricos, un altavoz externo o un teclado y un ratón, también podrás hacerlo gracias al Bluetooth.

Pero si prefieres usar cables, no te preocupes, porque esta televisión LG también tiene una gran variedad de puertos y entradas que te permiten conectar todo tipo de dispositivos. La televisión tiene 3 puertos HDMI de versión 2.1, que te permiten conectar consolas, reproductores, decodificadores o equipos de sonido con la máxima calidad de imagen y sonido. También tiene 2 puertos USB 2.0, que te permiten conectar memorias externas, discos duros o cámaras, y reproducir o grabar contenidos en la televisión. Además, la televisión tiene una salida de audio digital óptica, un puerto Ethernet LAN (RJ-45), y un sintonizador de señal digital DVB-S2 y DVB-T2, que te permiten recibir y ver los canales de televisión por satélite o por antena.

El mejor diseño para el modelo más destacado de LG

La televisión tiene un diseño Ultra Slim, con un marco fino y una pantalla plana, que le da un aspecto moderno y minimalista. La televisión tiene unas dimensiones de 957 x 609 x 229 mm con el soporte y de 957 x 559 x 79.2 mm sin el soporte, y un peso de 6.8 kg sin el soporte. La televisión tiene un soporte de dos patas que le da estabilidad y que se puede ajustar en anchura para adaptarse al mueble donde la coloques. También tiene la opción de colgarla en la pared, usando un soporte compatible con el estándar VESA 200 x 200 (no incluido).

Como has podido ver, esta televisión LG de 43 pulgadas y 4K tiene todo lo que puedes pedirle a una televisión moderna: una calidad de imagen y sonido de cine, una conectividad inalámbrica y por cable, una gran variedad de funciones inteligentes, y un diseño elegante y eficiente. Y lo mejor de todo es que puedes comprarla online en Alcampo por solo 299 euros, lo que la convierte en todo un chollazo de Alcampo que no puedes dejar escapar, así que corre a por ella antes de que se agote.