Consigue una Smart TV OLED de LG con 300€ de descuento ¡y una barra de sonido gratis!

La imagen y el sonido irremediablemente van de la mano, son uno de esos ‘tándem’ imposibles de entender el uno sin y el otro. Consciente de ello, LG quiere que vivas la mejor experiencia cinematográfica de tu vida y no solo una vez, sino que la disfrutes en salón de tu casa cada día como y con quien a ti te apetezca. ¿Cómo? Pues con una oferta a la que no vas a poder decir que no: ahora puedes comprar una televisión LG OLED con prestaciones increíbles ¡y te llevas de regalo una barra de sonido, valorada en 229€, totalmente gratis!

Si nunca has tenido una tele LG, seguramente sí habrás oído hablar de ellas y sabrás que son una de las opciones más recomendadas. Son capaces de ofrecer una calidad de imagen excepcional que se completa con sus barras de sonido y, por supuesto, también incorporan funciones inteligentes que solo mejoran tu experiencia. Por eso, la idea de aprovechar ahora esta LG y de renovar tu televisor con una barra de sonido de regalo no podría sonar mejor. Además de disfrutar de tus películas, series y deportes favoritos con la mejor calidad de imagen, también podrás sentir las voces de sus protagonistas como si estuvieran en el salón de tu casa.

¿Y cómo puedes conseguir esta oferta? Es exclusiva de la tienda online de LG, así que solo tienes que acceder para ahorrate más de 300€ en la compra de tu nueva televisión con la barra de sonido incluida. Y además puedes aplicar el cupón descuento LGBIENVENIDO5 justo antes de finalizar la compra para conseguir un 5% de descuento extra. Y ahora, ¡solo queda descubrir las increíbles prestaciones de la televisión LG 4K OLED EVO con barra de sonido! Te vas a sorprender.

Comprar la smart TV 4K OLED evo en LG por (1.428) 1.096,21€

Televisión LG 4K OLED EVO 48» + Barra de Sonido SQC4R

La televisión LG 4K OLED EVO 48» apunta a convertirse en la estrella de tu salón. Sus 48 pulgadas son perfectas para disfrutar de todos los contenidos a gran tamaño y con una calidad de imagen inmejorable. Uno de los puntos fuertes de esta familia de Smart TV es que son el único negro puro del mercado, lo que permite que los colores brillen con más de 33 millones de puntos autoluminiscentes.

Otro aspecto que te va a encantar es que esta Smart TV LG OLED tiene un procesador de gran potencia 4K con Inteligencia Artificial, pues una de las máximas de la marca es ofrecerte una experiencia audiovisual más completa. Y para adaptarse a todos los set-up, es compatible con el 100% de formatos, como HDR, HDR DolbyVision, HDR10 Pro, HDR HLG, HDR HGiG y Dolby Atmos.

Por supuesto, es un dispositivo inteligente que permite acceder a un amplio catálogo de aplicaciones y plataformas de contenido en streaming. Tiene conexión a Internet y, por supuesto, con tararás con la ‘ayuda’ de tu asistente de voz favorito. ¡Pero todavía hay más! Si eres fan de los videojuegos tienes que saber que esta televisión LG está considerada como la mejor para gaming.

Y si aprovechas ya esta oferta, solo disponible por tiempo limitado, te llevas una barra de sonido LG, valorada en 229€, totalmente gratis. Solo necesitas comprar tu televisión rebajada ¡y automáticamente pasa a formar parte de tu hogar! Sin trucos.

Comprar la smart TV 4K OLED evo en LG por (1.428) 1.096,21€

Descubre las ventajas de comprar tu nuevo smart TV LG OLED

La barra de sonido es la vía de acceso a la mejor calidad de reproducción que te puedas imaginar. Además, es totalmente compatible con todas las televisiones LG OLED del mercado para sacarle el máximo partido si tienes otros dispositivos similares en casa. Tiene un subwoofer inalámbrico y graves más potentes sin necesidad de tener cables por medio.

Su potencia de 220 vatios encaja perfectamente con las prestaciones y la calidad de imagen que ofrece tu nueva tele LG. La combinación de ambos elementos hará que cada película, serie o deporte sea una experiencia completamente diferente. Y ahora, además de llevarte la barra de sonido gratis y de tener un descuento de 300€ en el televisor, puedes llevarte otro 5% de descuento extra si aplicas el código LGBIENVENIDO5 en la tienda online de LG.

Y sí, ¡todavía hay más! Comprar en la tienda online de LG tiene otras ventajas además de los precios. La marca ofrece financiación personalizada y a medida en 48 meses, incluso puedes probar tu televisión durante 14 días y si no te convence, ¡te devuelve el dinero! Por supuesto, te la envían gratis a casa entre 24 y 72 horas y está sujeta a la garantía habitual. Con esta combinación de televisión y barra de sonido LG vas a convertir tu hogar en la mejor sala de cine ¡y a un precio alucinante!

Política comercial okshopping