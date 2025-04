El Gobierno de China ha asegurado que «la puerta está abierta al diálogo» con Estados Unidos (EEUU) si este se produce en igualdad de condiciones y sobre la base del respeto entre ambas partes. No obstante, ha advertido de que si la Administración norteamericana continúa con la guerra comercial, lanzando amenazas, y chantajeando al Ejecutivo chino «luchará hasta el final».

Así, la portavoz del Ministerio de Comercio chino ha señalado en una rueda de prensa, celebrada este jueves, que «la postura de China es consecuente y clara: si quieren dialogar, la puerta está abierta; si quieren luchar, lucharemos hasta el final».

Seguidamente ha añadido que «la presión, las amenazas y el chantaje» que está ejerciendo Donald Trump sobre China no es «la manera correcta de tratar», con el gigante asiático.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno chino ha manifestado su confianza en que la nación estadounidense va a trabajar junto con China para resolver adecuadamente sus diferencias a través el diálogo y la consulta, «con un espíritu de respeto mutuo», coexistencia pacífica y cooperación para beneficiar a ambas potencias.

En esta línea, ha insistido en que la negociación se basa en principios, y las presiones y amenazas no aportará a la resolución de la problemática, por lo que EEUU debe corregir sus prácticas erróneas y generar un ambiente y condiciones para la consulta «en igualdad de condiciones» para norteamérica y China.

La funcionaria ha recalcado que su país no quiere provocar problemas ni agravar el conflicto, pero que no temen a Trump. Además, ha añadido que EEUU no puede privar al pueblo chino de su derecho legítimo al desarrollo ni violar ls soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del pueblo chino u otros países del mundo.

China insta a EEUU a retirar los aranceles

El Ejecutivo de China ha apuntado que Estado Unidos ha recibido, tanto por parte de sus ciudadanos como del resto del mundo, una amplia oposición a las medidas arancelarias recíprocas anunciadas por la Casa Blanca.

Por ello, insta a la nación estadounidense a cancelar las medidas unilaterales lo antes posible y a retomar el camino de la colaboración y el diálogo para resolver adecuadamente las diferencias que separan las posturas de ambas naciones.

«No hay ganadores en una guerra comercial y el proteccionismo no tiene salida. Si Estados Unidos insiste en su propio camino, China luchará hasta el final», ha destacado. «Nunca aceptaremos la presión extrema ni la intimidación de Estados Unidos, y tomaremos medidas firmes y enérgicas para defender nuestros derechos e intereses legítimos», ha concluido.