El Centro Diego de Covarrubias ha anunciado este miércoles que hará entrega del Premio de Honor a la Libertad al economista Daniel Lacalle. Esta condecoración conmemora el derribo del muro de Berlín que tuvo lugar el 9 de noviembre de 1989 y se otorga a aquellos profesionales cuya trayectoria se caracterice por una defensa férrea del liberalismo cristiano.

Este año, en su décima edición, la junta directiva del centro ha valorado y decidido «conceder dicho premio a D. Daniel Lacalle Fernández, doctor en Economía, economista jefe de Tressis, profesor de Economía Global en el IE e IEB y gestor de fondos de inversión».

Lacalle «se licenció en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y es Doctor Cum Laude por la Universidad Católica de Valencia». Además, el economista «posee el título de analista financiero internacional CIIA y posgrado por el IESE Business School de la Universidad de Navarra».

Por otro lado, el profesional «pertenece al consejo asesor de la Fundación Internacional para la Libertad, la Fundación MEMRI y el comité de inversiones de la Fundación Rafael del Pino», según explica el Centro Diego de Covarrubias.

Además de colaborar con varios medios a nivel internacional, Lacalle es autor de ocho bestsellers publicados en Deusto, cuatro de ellos en inglés en Estados Unidos y dos traducidos al chino y portugués.

El ideario del economista es liberal conservador, próximo a la Escuela Austríaca de Economía, y es un reconocido experto en los mercados financieros internacionales, habiendo ocupado cargos de gestión en Citadel, Ecofin, PIMCO y Tressis. Además, Lacalle dedicó una década de su carrera profesional al mundo de la energía, ocupando puestos de gestión y dirección en Repsol y Enagás.

El premio a Daniel Lacalle

«Lo que mejor le caracteriza como liberal es su vocación por el conocimiento de la realidad económica, su honradez intelectual y su defensa de los marcos institucionales y políticos capaces de propiciar el libre mercado y el bien común acorde con los principios cristianos», explica el centro.

«Su análisis económico es especialmente valorado tanto en ámbitos académicos como institucionales de Europa y de América, en los que constituye un referente intelectual», asegura la organización.

El Centro Diego de Covarrubias destaca que ha tenido «una carrera ya larga y dilatada, de gran adaptación a contextos tan complejos como cambiantes» y que es «un hombre que ha demostrado mantenerse firme, independiente y libre, mostrando valentía y coraje a la hora de defender ideas o estrategias, utilizando hechos contrastados, aun cuando no le acompaña la mayoría».

Por todo ello, la asociación ha decidido otorgarle su premio anual, por lo que Lacalle se une a una larga lista de premiados entre los que se encuentran Juan Velarde, Dalmacio Negro, Carlos Rodríguez Braun, P. Martín Rhonheimer, Francisco José Contreras, Vicente Boceta, Esperanza Aguirre, Carlos Espinosa de los Monteros y Alejo Vidal-Quadras.

La entrega del Premio de Honor Diego de Covarrubias «será una ocasión especial para compartir la defensa de nuestras libertades y valores cristianos con un economista de la talla de Daniel Lacalle y todos los que nos acompañan», explica la organización.

El premio se otorgará con un acto y cena en el mes de noviembre, coincidiendo con la conmemoración de la caída del muro de Berlín. Próximamente, el centro informará «de los detalles y procedimiento para asistir».