La política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, así como el déficit y la deuda pública de su gestión, «disfrazaron la inflación» española cuando esta se encontraba por debajo de los niveles de la eurozona, según Daniel Lacalle, jefe de Economía de Tressis. Es decir, la gestora de patrimonio mantiene que el Índice de Precios al Consumo (IPC) de España es el mismo que el del resto de países que utilizan el euro si se analiza en un periodo de tiempo amplio.

Durante un tiempo, los niveles de inflación entre España y la media de la eurozona mostraban que la situación era mejor en el contexto nacional, algo que el Gobierno de Sánchez interpretaba como un gran éxito. Sin embargo, posteriormente, ambos porcentajes fueron distanciándose en sentido contrario, hasta el punto en el que se encuentran en la actualidad.

En concreto, la inflación de España tocó un máximo en un año y se sitúo en el 3,6% en mayo, un punto porcentual por encima de la subida de precios de la eurozona, según los datos publicados este viernes por la oficina estadística de la Comisión Europea, Eurostat.

Sánchez disfrazó la inflación

Lacalle explica la diferencia que hubo entre ambos índices con un ejemplo: «Eso es como cuando te pones un corsé y dices: He adelgazado. Luego, te quitas el corsé y sabes que has engordado». «La inflación de España estaba disfrazada con una serie de subvenciones, que es como imprimir dinero», denuncia el economista.

Así, el profesional considera que estas prácticas políticas son «una de las aberraciones económicas más grandes que existen». «La inflación es un efecto monetario, entonces, cuando sube y se subvenciona con mayor déficit público, es igual que curar el alcoholismo con más alcohol», advierte.

«Lo disfrazas a corto plazo y, cuando lo quitas, ¿qué es lo que pasa? Que, como el efecto de demanda que has creado por las subvenciones se mantiene, pues resulta que tienes mucha más inflación», explica el responsable de Economía en Tressis.

«Cuando miras la inflación acumulada de España entre el año 2018 y el año 2024, ¡sorpresa! Es exactamente la misma corregida por 1,1, poco más que la del resto de los países de la eurozona. Te envuelves en plástico, sales y parece que has adelgazado, te desenvuelves y vuelves a tener exactamente la misma cintura. Eso es lo que han hecho», alerta Lacalle.

Siguiendo el ejemplo, el economista insiste en que «es muy fácil» solucionar la alta inflación si existe voluntad política y predisposición por parte de las autoridades monetarias: «Haciendo dieta y ejercicio se adelgaza. Lo que no se puede es bajar la inflación cuando estás utilizando las herramientas contrarias para ello. Si tú tomas políticas inflacionistas para reducir la inflación, pues nada, adelante».

Por todo ello, el profesional no entiende cómo se pretende reducir el alza de los precios «inyectando 850.000 millones de los fondos Next Generation, que es imprimir dinero». «¿Cómo vas a reducir la inflación si ante una subida de precios los subvencionas y, por lo tanto, la demanda no solamente no baja, sino que sube? Encima subvencionan a todo el mundo, a los ricos incluidos», lamenta.

Así, el jefe de Economía de Tressis considera que todo lo que se ha hecho «es de una irresponsabilidad absolutamente evidente». «¿Qué es la inflación? El déficit público. El déficit público se financia con más deuda, es como imprimir dinero, exactamente lo mismo, tiene el mismo efecto».

«El gran problema es en España es que todas las medidas para controlar la inflación en realidad han sido medidas para disfrazar la inflación. ¿Con qué? Con mayor déficit, con mayor deuda y, por supuesto, más importante todavía, con mayores impuestos a las mismas personas a las que les decías que les estabas ayudando. No me extraña que la gente esté contenta», ironiza Lacalle.

En definitiva, el economista advierte que todas las medidas que se han tomado hasta el momento no han ido a controlar la inflación, sino a camuflarla, de tal forma que se explica por qué España, con soberanía en el campo fiscal y no en el monetario, diverge de los niveles de IPC del resto de países que utilizan la misma moneda. En general, Tressis considera que el mundo se encuentra lejos de atajar el problema del alza de precios.