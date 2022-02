Cellnex se mantiene como el peor valor del Ibex 35, y de todo el conjunto de la Bolsa española, a pesar del baile de fusiones que vive el sector de telecomunicaciones, con Vodafone, Orange y MásMovil como principales protagonistas. Las caídas de la compañía de torres supera el 23% con el foco puesto en el aumento de tipos, la falta de operaciones y la negativa por parte de algunos reguladores a sus últimos movimientos.

Y a pesar de todo, los analistas siguen confiando en la compañía dirigida por Tobías Martínez Gimeno. El consenso aconseja comprar sus acciones (ninguna de las firmas que cubren a la compañía recomienda vender) con un precio objetivo de más de 65 euros por título que augura un a subida de casi el 67% de cara a los próximos 12 meses. Aunque sí es cierto que hay disparidad de opiniones. Por ejemplo, Barclays apuesta por los 66 euros, mientras que Citi sólo ve subidas hasta los 46.

Así, a pesar de que Cellnex parece no salir del «hoyo» del Ibex 35 las fuertes caídas podrían suponer una oportunidad de compra. Una de las “excusas” para la corrección son las perspectivas de subidas de tipos, que han aumentado tras as últimas reuniones de la Reserva Federal y el BCE. Sin embargo, en Renta 4 consideran que “la compañía está protegida frente a incrementos de los tipos de interés, hecho que no ha sucedido en Europa, donde la compañía tiene el 100% de sus activos, gracias a la vinculación de sus ingresos a la inflación y a que un 88% de su deuda es a tipo fijo y el resto está vinculada al euríbor”.

Otro de los argumentos mencionados por algunas firmas de análisis para explicar las caídas de Cellnex en el Ibex 35 es la falta de adquisiciones de los últimos meses. La compañía lleva casi un año sin anunciar una nueva operación, mientras sigue consolidando las anunciadas y los planes de ejecución de la cartera pendientes avanzan dentro de los plazos establecidos.

Hace unos días, Cellnex proponía al regulador británico la desinversión de entre 900 y 1.000 torres de telecomunicaciones para desbloquear la ‘luz verde’ a la compra de 6.000 emplazamientos de CK Hutchison por unos 3.500 millones de euros. Reino Unido no ve con buenos ojos la operación, al menos en su actual formulación, ya que considera que se reduciría la competencia en el negocio de redes móviles a un duopolio. “Cellnex presenta una gran capacidad de crecimiento, tanto orgánico como vía adquisiciones”, apuntaban en Bankinter.

Si se cerraba la ventana de CK Hutchison se abría la de Deutsche Telekom. En concreto se ha hablado de una posible para adquirir alrededor de 55.000 torres, para lo que podría requerir tener que acudir al mercado para obtener financiación debido al tamaño de la compra. “No hay visibilidad sobre esta posibilidad y no descartamos que esta operación no se lleve a cabo”, indican también en Renta 4.

Todo ello, en un contexto en el que existen contactos entre operadoras para analizar posibles combinaciones que permitan captar sinergias. Han sido diferentes los engranajes contemplados: una operación entre MásMóvil y Vodafone, una fusión al 50% entre MásMóvil y Orange, y una absorción de MásMóvil por parte de Orange.