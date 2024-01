La carta del miedo del Banco de España está al llegar y te puede afectar

Con el inicio del nuevo año, muchos cambios se producen en nuestra vida. Algunos son positivos, como los propósitos que nos hacemos para mejorar nuestra salud, nuestro trabajo o nuestras relaciones. Otros son negativos, como las subidas de precios, los impuestos o las deudas. Pero hay uno que puede pasar desapercibido y que, sin embargo, es muy importante: la carta que te va a llegar de tu banco. ¿Sabes de qué se trata? ¿Qué información contiene? ¿Qué debes hacer con ella? En este artículo te lo explicamos todo. Estáte atento: Banco de España manda una alerta sobre una carta que te va a llegar y que puede afectar a los datos de tu cuenta.

El Banco de España avisa de la carta que te va a llegar

Si eres cliente de algún banco, debes saber que este mes de enero vas a recibir una carta muy importante que contiene información relevante sobre tu cuenta bancaria. Se trata de un deber legal de los bancos, que deben informarte cada año de los productos y servicios que tienes contratados con ellos y las condiciones de los mismos. El Banco de España lo aclara en su sitio web: «Recuerda que durante el mes de enero debes recibir la información anual de tu cuenta que las entidades tienen obligación de remitir».

Esta obligación está establecida por la ley. Es decir: los bancos no pueden saltársela porque así lo establece la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, que en su artículo 8.4 dice que «las entidades de crédito remitirán a sus clientes anualmente, durante el mes de enero de cada año, una comunicación en la que, de manera completa y detallada, se recoja la información prevista en esta orden sobre comisiones y gastos devengados y tipos de interés efectivamente aplicados a cada servicio bancario prestado al cliente durante el año anterior».

Qué contiene la carta de tu banco

Según el Banco de España, lo habitual es que en la carta que recibas en tu domicilio haya dos tipos de documento:

Un documento en el que se especifiquen los servicios bancarios que has contratado . Aquí se incluyen datos sobre comisiones o intereses (cobrados o pagados), los gastos incurridos en todos los servicios bancarios contratados e información sobre los préstamos o créditos vigentes.

. Aquí se incluyen datos sobre comisiones o intereses (cobrados o pagados), los gastos incurridos en todos los servicios bancarios contratados e información sobre los préstamos o créditos vigentes. Un documento con información sobre las cuentas que tienes en el banco. Aquí se mostrará el estado de las comisiones cobradas, el tipo de interés remuneratorio y de descubierto y el importe real de los intereses generados durante todo el año.

Toda esta información te llegará de forma personalizada e individual, incluso si tienes una cuenta con varios titulares, ya que en estos casos se enviará la misma carta a todos los cotitulares. Sin embargo, puede que algunas personas no reciban la carta en su buzón.

Esto puede ocurrir cuando el titular o cotitular de la cuenta bancaria haya indicado que prefiere las notificaciones electrónicas. Si es tu caso, «revisa la bandeja de entrada en la página web o app de tu entidad para acceder a tu resumen anual», aconseja el Banco de España.

Una vez que recibas la carta de tu banco, es importante que la revises con atención y la guardes en un lugar seguro o que no borres el correo o mensaje que te hayan enviado. La carta contiene información valiosa sobre tu cuenta bancaria, los productos y servicios que tienes contratados y las condiciones de los mismos. Esta información te puede servir para comparar con otras ofertas del mercado, negociar con tu banco o reclamar en caso de que haya algún error o abuso. Además, la carta te puede ayudar a planificar mejor tus finanzas, ya que te muestra los intereses que has pagado o cobrado, las comisiones que te han cobrado y los gastos que has tenido en tu cuenta. Por todo ello, no ignores la carta que te va a llegar de tu banco y estúdiala con detenimiento. Es tu derecho y tu beneficio.