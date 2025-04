Cambio urgente en la declaración de la Renta 2025: ya puedes deducirte los gastos del dentista

Las visitas al dentista son, en muchos hogares, un gasto inevitable y constante. Ya sea tener que hacer una simple revisión, pero también limpiezas, ortodoncias, prótesis o tratamientos de encías pueden generar una serie de gastos que hasta ahora, resultaban imposibles de desgravar en la mayoría de los casos. Sin embargo, la campaña de la renta de este año trae una novedad que puede suponer un pequeño gran alivio fiscal para muchos contribuyentes: ya es posible deducirse los gastos del dentista en la renta, siempre que se cumplan unos requisitos, y se tenga en cuenta además, las Comunidades Autónomas que aplican esta deducción.

Este cambio en la declaración de la Renta 2025 no viene de la normativa estatal del IRPF, sino de las deducciones autonómicas que algunas regiones han incorporado para aliviar a los ciudadanos con cargas sanitarias importantes. Aunque no se trata aún de una medida extensible a todo el país, sí representa un paso adelante en el reconocimiento del impacto económico que suponen los tratamientos bucodentales para miles de familias. Por ahora, sólo tres comunidades se han adelantado con estas deducciones específicas: Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana. Cada una ha establecido criterios propios, tanto en los importes deducibles como en los requisitos para solicitarlos. A continuación, repasamos cómo funciona esta deducción, qué condiciones hay que cumplir y qué documentación se necesita para beneficiarse de este nuevo incentivo fiscal relacionado con la salud dental.

Las comunidades que permiten deducir gastos del dentista en la Renta 2025

Aunque la normativa estatal del IRPF no contempla deducciones generales por gastos sanitarios (salvo en algunos casos muy concretos), las comunidades autónomas tienen margen para aplicar beneficios fiscales en su parte del impuesto. Eso es precisamente lo que han hecho Canarias, Cantabria y la Comunidad Valenciana, al permitir que determinados tratamientos odontológicos puedan incluirse como deducción en la declaración de la Renta 2025, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024.

Eso sí, no todas las comunidades lo aplican de la misma manera. Las diferencias son notables en cuanto a los porcentajes de deducción, los topes económicos, las situaciones familiares contempladas o incluso los requisitos para justificar el gasto. Lo que sí es común es que todas exigen conservar las facturas y haber abonado el tratamiento a través de medios rastreables como tarjetas, transferencias o cheques.

Veamos qué contempla cada una.

Canarias

Canarias ha incluido en su normativa fiscal una deducción del 12% por gastos médicos, entre los que se encuentran los tratamientos dentales. Esto incluye visitas al dentista, intervenciones, aparatos y cualquier gasto orientado a prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades bucodentales. No se permite, eso sí, deducir medicamentos ni productos farmacéuticos, pero sí aparatos como gafas o lentillas.

La deducción puede aplicarse a los gastos propios del contribuyente o de las personas que formen parte del mínimo familiar, y los límites económicos varían según la modalidad de tributación. En declaraciones individuales con una base imponible inferior a 45.500 euros, el máximo deducible será de 500 euros. En declaraciones conjuntas cuyo límite no supere los 60.500 euros, el tope será de 700 euros. Además, si el declarante tiene 65 años o más, o acredita una discapacidad del 65% o superior, puede sumar 100 euros más a estos límites.

Cuando se superan esos umbrales de renta, la deducción se reduce drásticamente a 150 euros por contribuyente. Y es imprescindible que el contribuyente sea quien abone directamente el gasto y esté a su nombre la factura. En caso de matrimonios con régimen de gananciales, el gasto se divide entre ambos aunque la factura esté a nombre de uno solo.

Cantabria

En el caso de Cantabria, los residentes pueden deducir el 10% del importe pagado en 2024 por servicios de salud relacionados con tratamientos dentales, además de otros como atención médica en embarazos, partos o situaciones de discapacidad. Esta deducción aplica también a los gastos sanitarios de los miembros de la familia incluidos en el mínimo familiar.

Aquí, el límite general de deducción es de 500 euros en declaraciones individuales y 700 euros en conjuntas. Si el contribuyente o algún miembro de la unidad familiar tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 65%, puede incrementarse en 100 euros adicionales.

Ahora bien, hay un condicionante clave: la base liquidable del ejercicio (una vez aplicado el mínimo personal y familiar) no debe superar los 22.946 euros en modalidad individual ni los 31.485 euros en conjunta. Si se superan estos umbrales, la deducción no se puede aplicar. Además, para que el gasto se considere válido, debe estar debidamente facturado y no haber sido reembolsado por la Seguridad Social, seguros privados o mutuas.

Comunidad Valenciana

Los contribuyentes valencianos también pueden acceder a deducciones por gastos dentales, con una peculiaridad destacada: se permite deducir el 30% del importe total destinado a tratamientos no estéticos, como ortodoncias o prótesis, hasta un máximo de 150 euros por persona.

Además, la normativa autonómica contempla deducciones adicionales para tratamientos de enfermedades complejas, como Alzheimer o daño cerebral adquirido, o cuidados derivados de trastornos mentales, con un tope de 100 euros que puede subir a 150 euros si la unidad familiar es monoparental o numerosa.

Los requisitos de renta también son estrictos. Para aplicar la deducción completa, la base liquidable general y del ahorro no debe superar los 32.000 euros en declaraciones individuales ni los 48.000 en conjuntas. Si se superan los 29.000 euros (individual) o los 45.000 (conjunta), el porcentaje deducible se ajusta a través de un cálculo proporcional.

Como en los casos anteriores, las facturas deben estar completas, el pago debe hacerse por medios electrónicos o bancarios, y los servicios deben haber sido prestados por profesionales debidamente colegiados o registrados.

¿Cómo aplicar correctamente estas deducciones?

El primer paso es confirmar si se reside en una de las comunidades que permiten deducirse los gastos del dentista en la Renta 2025. Si es así, conviene revisar todos los tratamientos realizados durante 2024, reunir las facturas, y comprobar que los pagos se hayan hecho por transferencia, tarjeta o cheque, ya que el pago en efectivo suele invalidar la deducción.

A la hora de hacer la declaración, es importante incluir estos gastos en el apartado correspondiente de deducciones autonómicas dentro del modelo de Renta. Algunas plataformas de ayuda a la declaración ya incorporan estos apartados, pero siempre es recomendable consultar con un asesor o revisar bien el borrador antes de presentarlo.

Y, por supuesto, hay que conservar todas las facturas, justificantes de pago y documentación relativa a los tratamientos por si Hacienda solicita pruebas en caso de revisión.