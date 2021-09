La transición del vehículo de combustión -diésel y gasolina- al eléctrico es ya una realidad en Nissan. El gigante automovilístico japonés dejará de vender coches contaminantes en 2030 y prevé para 2025 ofertar una gama 100% electrificada con el objetivo de alcanzar más rápido las metas de neutralidad de carbono en sus principales mercados -China, Japón, Estados Unidos y Europa-. OKDIARIO entrevista a entrevista a José Botas, Director Centro Norte de Nissan España en la ‘VI Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid’

Pregunta: ¿Cuál es la estrategia de electrificación de Nissan para los próximos cinco años?

Respuesta: Desde hace muchos años, Nissan ha enfocado su estrategia de marca en la electrificación para fomentar la transición del vehículo de combustión -diésel y gasolina- al ‘cero emisiones’. Empezamos con Nissan Leaf y desde entonces vamos desarrollando todos nuestros lanzamientos de nuevos productos y electrificados. Ariya es el segundo producto que vamos a comercializar en Europa, 100% electrificado. No obstante, todos los otros modelos también vienen con sistemas híbridos, híbridos enchufables o 100% eléctricos.

P: ¿Qué se espera del nuevo SUV 100% eléctrico de Nissan?

R: Nissan Ariya será la evolución y preparación de la marca para el futuro en materia de electrificación. Las expectativas son muy altas, ya que esperamos que sea un buen sucesor y que de continuidad abriendo un poco más el rango a clientes que necesitan un producto con más autonomía y con otro tipo de prestaciones.

P: ¿Cuáles son los próximos modelos que tenéis previsto presentar Nissan dentro de su plan de electrificación?

R: Hasta 2025, nuestra marca será 100% electrificada. El próximo año será un punto de inflexión para Nissan, el año del gran cambio de la marca en materia de electrificación, ya que todos los productos que vamos a lanzar van a ser 100% electrificados. Empezamos primero con el Leaf, ahora Qashqai con un sistema semihíbrido, también vendrá el e-Power, así como también Ariya y las gamas de furgonetas electrificadas. Así toda nuestra gama será electrificada hasta 2025.

P: ¿Qué previsiones de ventas tiene Nissan en España?

R: Este año, se han juntado varios factores como la crisis de los semiconductores y los efectos derivados de la pandemia que están afectando bastante al mercado. Nuestro objetivo es mantener el plan de ventas para 2021 y podría verse impulsado por el lanzamiento del Qashqai este mes, también con etiqueta eco y un semihíbrido.

Nuestro objetivo principal es mantener la cuota de mercado que está entre un 3% y un 4%, pero hay que esperar un poco por la evolución de las distintas variantes que están afectando a la disponibilidad de producto, pero mantenemos nuestra estrategia de ir un año de cuotas más bajas mientras renovamos nuestra gama y a partir de ahí ir volviendo otra vez a recuperar las ventas con posicionamiento de marca.

P: ¿Cómo está afectando la crisis de los semiconductores a Nissan?

R: La crisis de los semiconductores está afectando a Nissan pero como a todos los fabricantes del sector de la automoción a nivel mundial hasta que consigamos gestionar la disponibilidad no sólo dentro del contexto europeo, si no también en la red de concesionarios suministro de productos para que nuestros clientes no tengan que esperar mucho para recibir sus pedidos. Sus limitaciones nos van a obligar a adaptar la gama a la disponibilidad de semiconductores, pero hasta el día de hoy conseguimos ir suministrando todos los meses el volumen necesario para dar continuidad e ir aguantando este momento, aunque sea el más crítico en nivel de suministro.