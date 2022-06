Lo necesitas: el bolso más esencial del Outlet de Tous, rebajado más de 30 euros

Empieza la semana con un chollo con el bolso más esencial del Outlet de Tous que, ahora, tiene una rebaja de 30 euros. Es un básico que te ayudará a completar tu armario y se convertirá en una pieza atemporal que usarás cada temporada. Es imposible fallar con este bolso rebajado de Tous, es un modelo sencillo y personal con el que vas a triunfar.

Hay bolsos elegantes que quedan bien con todo y este bolso de Tous es uno de ellos. Es sencillo y respira sofisticación, una joya de la colección de Tous Magic que aún puedes conseguir con un increíble descuento, pero no te encantes, solo quedan las últimas unidades en su web.

El bolso rebajado de Tous que no puede faltar en tu armario

Esta bombonera de satén de Tous está disponible en un elegante azul oscuro y en un lila que conquista con solo verlo. Son piezas sencillas pensadas para transmitir energías positivas, así como toda la colección Magic, quedará de lujo en cualquier ocasión y añadirá un toque sofisticado para llevar tus conjuntos al siguiente nivel.

Este bolso cuenta con un forro suave estampado y tiene una cadena dorada con cierre deslizante. Es un bolso pequeño y práctico pensado para llevar en el hombro o en la mano, en cualquiera de los casos será un acierto y es tan cómodo de llevar, que querrás repetir complementos cada día.

En los extremos de la cadena dorada tiene detalles que le dan un plus a todo el bolso. En un extremo tiene una bonita perla y en el otro una estrella para conectar esta pieza con la simbología de su colección. Podrás utilizarlo tanto de día como de noche, durante el día lo puedes llevar en el hombro o estilo bandolera, quedará increíble con un bonito vestido y unas sandalias, para la noche puedes llevarlo como bolso de mano y completar el look con un buen par de tacones. ¡Será imposible no triunfar!

Esta colección se presenta como una propuesta más joven de la marca Tous, se inspira en el cosmos y en la espiritualidad para crear modelos modernos, sencillos pero llenos de significado. Nosotros nos llevaríamos toda la colección para casa, pero, sin duda, este bolso es el más esencial para complementar nuestro armario. Es sencillo de combinar, original y delicado, un ‘must’ que ahora puedes llevarte rebajado.

Si finalmente te animas a comprarlo, solo deberás tener en cuenta que el satén es un material delicado. Si mimas a tu bolso como se merece te durará en perfectas condiciones durante años, deberás guardarlo en la funda guardapolvo que ya incluye para evitar que se dañe con otros materiales más robustos del armario.

¿Te hemos creado una necesidad con este bolso rebajado de Tous? Es un acierto en moda que puedes conseguir a un precio de escándalo. Hazte con él antes de que arrasen con las últimas unidades y estrena bolso nuevo esta misma semana, es la mejor manera de renovar básicos en el armario sin pagar de más por ellos. Una vez lo tengas en casa, se volverá tu bolso favorito para la temporada, solo pensarás en encontrar el mejor plan para estrenarlo como se merece.