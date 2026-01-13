El Ibex 35 sube un 0,14% en la apertura y se sitúa en los 17.600 puntos

El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 13 de enero, con una subida del 0,14%, lo que le ha llevado a mantener la cota psicológica de los 17.600 puntos y situarse en los 17.673,8 enteros hacia las 9.00 horas. Mientras que en el plano internacional, la Casa Blanca ha negado que el mandatario estadounidense, Donald Trump, esté detrás de la demanda contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien reveló este domingo que enfrenta una investigación del Departamento de Justicia, enmarcándola como parte de «las amenazas y la presión constante» del Gobierno federal.

En este contexto, Powell, quien ha asegurado mantener un «profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas», ha considerado la investigación en su contra como una «acción sin precedentes» de Washington.

En el terreno macro español, el Tesoro Público espera colocar este martes entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros en letras a seis y doce meses, según los objetivos anunciados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En el plano empresarial, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha adelantado que el banco prevé generar 49.000 millones de euros de capital de «máxima calidad» entre 2025 y 2028, destinados a financiar el crecimiento orgánico y la remuneración al accionista.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 eran los de Banco Santander (+1,16%), IAG (+0,89%), Unicaja Banco (+0,87%) y Bankinter (+0,75%), mientras que, por el contrario, entre los descensos destacaban Cellnex (-2,76%) y Sacyr (-0,6%), ambas lastradas por el efecto ex dividendo.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas comenzaban la jornada con signo mixto, ya que Fráncfort subía un 0,09% y Londres un 0,05%, mientras que París y Milán retrocedían un 0,19% y un 0,03%, respectivamente.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, subía este martes un 0,44%, hasta los 64,15 dólares, superando el umbral de los 64 dólares y alcanzando su nivel más alto desde finales de noviembre, impulsado por el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer con efecto inmediato un arancel del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, avanzaba un 0,81%, hasta los 59,8 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1666 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,252%.