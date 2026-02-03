El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 3 de febrero, con una subida del 0,53%, lo que le ha permitido superar la cota psicológica de los 18.200 puntos y marcar nuevos máximos históricos, al situarse en los 18.210,4 puntos hacia las 09.02 horas. De este modo, el principal indicador del mercado español consolidaba el récord alcanzado al cierre de la jornada de este lunes, 2 de febrero, cuando se situó en los 18.115,2 puntos.

En el plano empresarial español, marcado por la publicación de resultados, el Grupo Unicaja registró en 2025 un beneficio neto de 632 millones de euros, frente a los 573 millones del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 10,3%.

En el ámbito macroeconómico, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 30.392 personas en enero en relación al mes anterior (+1,2%) debido al sector servicios, que concentró casi todo el aumento del desempleo en este mes por la finalización de la campaña navideña.

Por su parte, la Seguridad Social perdió una media de 270.782 cotizantes en enero respecto al mes anterior (-1,2%), registrando su peor dato en este mes desde 2012, cuando la afiliación media disminuyó en más de 271.000 ocupados.

Además, el Tesoro Público español regresará este martes a los mercados de deuda con una subasta de letras a seis y doce meses en la que espera colocar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la jornada, los mayores avances del Ibex 35 correspondían a Indra (+1,75%), Unicaja Banco (+1,68%) y Fluidra (+1,37%), mientras que, por el contrario, entre los retrocesos destacaban Repsol (-0,83%) y Endesa (-2,9%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas iniciaban la jornada con signo positivo, con subidas del 1,87% para Milán, del 1,01% para Fráncfort, del 0,63% para París y del 0,21% para Londres.

En este escenario, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 0,36%, hasta los 66,06 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, bajaba un 0,2%, hasta los 62,02 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1812 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,236%.