José Bogas, consejero delegado de Endesa, ha apelado este martes a la importancia de garantizar el suministro eléctrico en medio del mayor apagón de la historia de España y en pleno debate sobre el cierre de las centrales nucleares en el país, al que Endesa se opone frontalmente.

Bogas ha señalado en su discurso durante la Junta de Accionistas de Endesa, celebrada este martes en Madrid, que «acontecimientos como el de ayer ponen en evidencia la importancia de la garantía del suministro eléctrico. Somos sociedades modernas porque estamos electrificados y por esta misma razón, garantizar la seguridad de suministro y la competitividad de nuestro sistema eléctrico es fundamental».

Bogas no se ha manifestado sobre las razones de este apagón y ha señalado que hay que esperar a que Red Eléctrica analice las causas del histórico fundido a negro en el país. «En estos momentos no conocemos las causas que originaron este incidente, y al parecer Red Eléctrica está todavía analizando las mismas. Anticipar hipótesis no resulta razonable, y por tanto debemos esperar», ha señalado.

Las palabras de Bogas se producen después de que Red Eléctrica haya descartado un ciberataque y hable de dos desconexiones en el sistema que dejó fuera 15 GW de electricidad en cinco segundos. Endesa ya ha recuperado a esta hora el 100% de la demanda y atiende con normalidad a sus clientes.

Endesa ha insistido durante mucho tiempo en la importancia de garantizar la seguridad de suministro cada vez que el Gobierno se retrasa en aprobar la norma que permita a las empresas invertir más en redes eléctricas, actualmente capadas.

Bogas pide un aumento de las primas a las inversiones. «La tasa de retorno de las inversiones en distribución se encuentra hoy en el 5,58% antes de impuestos, un porcentaje insuficiente y lejos de lo ofrecido por otros países. Hemos propuesto que se fije en el 7,5% para que se ajuste a la remuneración del entorno europeo», ha destacado Bogas.

Y también en el debate sobre el cierre nuclear, que el Gobierno insiste en mantener pese a que todos los países de Europa están planteando nuevas inversiones y Bélgica ya ha dado marcha atrás en su inicial ley que acababa con la energía nuclear en el país.

«En el contexto actual, podría no resultar prudente renunciar a una tecnología no emisora, segura y competitiva», ha señalado Bogas. «Diversos estudios afirman que el precio de la electricidad podría incrementarse notablemente si se cierran las nucleares, lo que supondría una pérdida importante de competitividad», ha advertido. Las nucleares están listas para llegar a los 60 años de vida, frente a los 46 actuales, ha explicado el consejero delegado de Endesa.

El Gobierno mantiene ese calendario de cierres, que se iniciará en 2027 y terminará en 2035. La nuclear es la energía más consumida para generar electricidad algunos meses del año, generando más del 20% de la demanda total del país. Bogas ha destacado que «sería prudente» revisar ese calendario de cierres. «Es una energía de la que no deberíamos renunciar», ha insistido.

Ahora debe iniciarse el cierre de Almaraz, en Extremadura. Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarios de la central están armando una propuesta para tratar de convencer al gobierno para que de marcha atrás.

Las eléctricas han señalado públicamente en varias ocasiones también la huida de inversiones extranjeras por la falta de suministro eléctrico en España, que amenaza con dejar fuera al país del desarrollo de centros de datos en el que está inmerso medio mundo.