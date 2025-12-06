El BOE lo confirma: esto es lo que va a pasar hoy con el calendario laboral en el puente de la Constitución

Cada año, cuando comienza el mes de diciembre, son muchas las personas que abren el calendario laboral para hacer algo del todo comprensible: contar cuántos días tendrá el puente de diciembre. Y es del todo comprensible porque el puente de la Constitución y la Inmaculada siempre aparece como la última oportunidad del año para desconectar antes de Navidad. Sin embargo, no todos los años ofrecen las mismas posibilidades y, esta vez, el BOE ha dejado claro que 2025 trae un escenario bastante particular.

La clave está en cómo caen los festivos y, sobre todo, en lo que ocurre con el Día de la Constitución, una fecha que a menudo genera dudas: ¿se traslada si coincide en sábado o domingo? ¿se compensa con un lunes festivo? El Boletín Oficial del Estado lo ha zanjado de una forma muy directa. Para 2025 no habrá ningún cambio. El 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, cae en sábado y se mantiene tal cual, sin posibilidad de moverlo. Ese matiz condiciona todo el puente. Muchos trabajadores no notarán ese festivo en su calendario porque sus jornadas se concentran de lunes a viernes. Aun así, la combinación con el siguiente festivo nacional, el 8 de diciembre, sí permite un pequeño descanso que conviene planificar con tiempo, especialmente para quienes tienen intención de viajar o aprovechar el hecho de que ya estamos en la temporada navideña.

Cuándo caen los festivos del puente de la Constitución

El BOE establece de forma oficial todos los festivos nacionales del calendario laboral de 2025 y distingue cuáles son no sustituibles. En ese grupo aparece el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Este tipo de festivos son inamovibles: no pueden trasladarse, ni reubicarse, ni compensarse. Si caen en sábado, la fecha queda exactamente igual y no genera un día extra de descanso para quienes no trabajan en fin de semana.

Así quedan las fechas en 2025:

Sábado, 6 de diciembre – Día de la Constitución Española. Es festivo nacional en toda España y celebra la aprobación de la Constitución de 1978. Al caer en sábado, la mayoría de los trabajadores no percibirá un día adicional de descanso.

Es festivo nacional en toda España y celebra la aprobación de la Constitución de 1978. Al caer en sábado, la mayoría de los trabajadores no percibirá un día adicional de descanso. Domingo, 7 de diciembre. Día de fin de semana habitual, que este año queda justo entre los dos festivos nacionales.

Día de fin de semana habitual, que este año queda justo entre los dos festivos nacionales. Lunes, 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción. Festivo nacional no sustituible. En 2025 cae en lunes, lo que permite un respiro de tres días consecutivos (sábado, domingo y lunes) para quienes sí tengan libre el fin de semana.

De esta forma, el llamado puente de diciembre queda reducido a una versión corta: del sábado 6 al lunes 8. Aun así, quienes quieran (y puedan) alargarlo pueden pedir libre el viernes 5 de diciembre, lo que transformaría esos días en un puente de cuatro jornadas, una opción que cada vez aprovecha más gente para viajar.

Por qué el festivo del Día de la Constitución no se mueve aunque caiga en sábado

El BOE es muy claro: algunos festivos pueden ser trasladados por las comunidades autónomas; otros, no. El Día de la Constitución pertenece al segundo grupo. Es un festivo marcado por ley estatal y debe celebrarse siempre en la fecha fijada, sin variaciones.

Esto significa que, incluso cuando cae en sábado o domingo, no se desplaza al lunes ni se genera una compensación automática para los trabajadores. Cada año surge la misma duda, y cada año el BOE lo detalla de nuevo para evitar interpretaciones: el 6 de diciembre es inamovible.

En la práctica, esto supone que en 2025 el puente de la Constitución no tendrá el efecto “extra” que muchos esperaban o que hemos tenido en otros años con un festivo en viernes por ejemplo, y otro en domingo (pero movido al lunes), ya que el festivo principal recae en una jornada no laborable para gran parte de la población.

Un puente más corto, pero festivo en toda España

Tanto el Día de la Constitución como la Inmaculada son festivos nacionales no sustitibles, por lo que ninguna comunidad puede moverlos, combinarlos o reemplazarlos. Se celebran simultáneamente en toda España, incluidas Ceuta y Melilla.

Esto garantiza que el descanso del lunes 8 de diciembre será común en todo el país, algo que facilita la planificación de viajes, escapadas o actividades familiares.

Cómo aprovechar el puente de diciembre 2025

Aunque este año el puente no será tan largo como en otras ocasiones, sigue siendo un momento perfecto para hacer una pausa antes de entrar en el ritmo intenso de la Navidad. Las opciones son variadas: