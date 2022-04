La socimi Fidere, controlada por el fondo estadounidense Blackstone, ha vendido a la aseguradora Axa 258 viviendas en Madrid. La operación se ha cerrado por un importe superior a los 119 millones de euros, según ha informado la compañía a través del BME Growth.

La compraventa incluye, además de las citadas viviendas, 258 trasteros, 299 plazas de aparcamiento y 12 locales comerciales. Todos los activos están localizados en la calle Mezquite 2-4, en el complejo residencial Los Altos de Méndez Álvaro.

No obstante, se trata de una venta parcial del mismo. Puestos que Fidere sólo era propietaria de una parte del complejo; por tanto, la unidades excluidas continúan bajo la titularidad de sus correspondientes propietarios.

Recientemente, Allianz ha comprado a Testa (Blackstone), 245 viviendas y un espacio comercial en el distrito madrileño de Chamartín por 185 millones de euros. En concreto, la operación se realizó a través de la socimi Elix Vintage Residencial -propiedad de la aseguradora- que compró los activos a Testa Residencial Socimi, perteneciente al grupo Blackstone.

Pone a la venta 3.100 inmuebles

A finales de 2021, el fondo estadounidense Blackstone decidió reestructurar la cartera de su socimi Albirana Properties. La gestora pondrá a la venta 3.100 inmuebles de la cartera Hércules, valorados en unos 361 millones de euros. En concreto, los activos se traspasarán a Aulida Properties, otra sociedad controlada por Blackstone. Según explican fuentes del sector a este diario, «se trata de un traspaso de esas viviendas en régimen de alquiler a un canal de venta».

Aunque esta operación forma parte de la gestión activa de la firma norteamericana, llegó justo después de la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda, que contempla la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas, entre otras medidas.

En concreto, Blackstone considera que tiene mayor interés en el actual contexto pasar estos activos del mercado de alquiler a la venta. No obstante, la compañía no prevé venderlas en bloque, sino una a una en el mercado minorista. La socimi matiza que las viviendas «han sido seleccionadas atendiendo a sus características y al hecho de que la gran mayoría de ellas están actualmente vacantes (no alquiladas)».