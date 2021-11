El fondo estadounidense Blackstone ha decidido reestructurar la cartera de su socimi Albirana Properties. La gestora pondrá a la venta 3.100 inmuebles de la cartera Hércules, valorados en unos 361 millones de euros. En concreto, los activos se traspasarán a Aulida Properties, otra sociedad controlada por Blackstone. Según explican fuentes del sector a este diario, «se trata de un traspaso de esas viviendas en régimen de alquiler a un canal de venta».

Aunque esta operación forma parte de la gestión activa de la firma norteamericana, llega justo después de la aprobación del anteproyecto de Ley de Vivienda, que contempla la regulación del precio del alquiler en zonas tensionadas, entre otras medidas.

En concreto, Blackstone considera que tiene mayor interés en el actual contexto pasar estos activos del mercado de alquiler a la venta. No obstante, la compañía no prevé venderlas en bloque, sino una a una en el mercado minorista. La socimi matiza que las viviendas «han sido seleccionadas atendiendo a sus características y al hecho de que la gran mayoría de ellas están actualmente vacantes (no alquiladas)».

El vehículo de inversión explica que esta operación forma parte de una reestructuración y que se articulará así: varias subsociedades de Albirana aportarán inmuebles (entre ellas, Budmac Investments, Lambeo Investments, Treamen Investment, Budmac Investments, Lambeo Investments II y Treamen Investments II) a una filial denominada Enirod Properties 2021. Y después se producirá la venta de las participaciones sociales a Aulida Properties, una entidad vinculada al accionista mayoritario: Blackstone.

Cartera Hércules

Albirana Properties nació en 2014 para agrupar las propiedades de la denominada cartera Hércules, que compró Blackstone a la extinta Catalunya Caixa. El portfolio de la socimi llegó a tener más de 10.000 inmuebles repartidos por todo el territorio nacional e incluía viviendas, locales, naves, oficinas y garajes.

No obstante, a cierre de 2020 la cartera estaba formada por 8.000 inmuebles, de los cuales casi 7.500 eran viviendas. Así, esta operación supone vender casi la mitad del portfolio actual. Actualmente, el 70% de los activos de Albirana Properties están concentrados en Cataluña y Comunidad de Madrid, siendo el uso predominante el residencial, pues más del 90% del portfolio está formado por viviendas.

Testa también desinvierte

La gestora estadounidense Blackstone también busca comprador para una cartera de 700 viviendas en alquiler, que forman parte de la cartera de Testa Home. En concreto, la compañía encargó en agosto la operación a JLL y espera ingresar en torno a unos 180 millones por la venta. La marca Testa Home incluye 20.000 pisos en alquiler que suman sus socimis Testa Residencial y Fidere, que integraron sus carteras el año pasado.

En este sentido, el fondo Blackstone es el mayor casero de viviendas de España. La gestora estadounidense cuenta con casi 40.000 casas, distribuidas en varias sociedades. La principal es Testa Residencial, con 20.000 unidades, la socimi adquirida a Merlin, Santander y Acciona. Por detrás, se posicionan firmas de este fondo como Albirana, Fidere, Torbel y el servicer Anticipa, según un estudio elaborado por Atlas Real Estate Analytics.

Los 40 mayores propietarios de viviendas de alquiler en España controlan el 4,2% del total del parque residencial, lo que supone casi 110.000 pisos. En segundo lugar, por detrás de Blackstone, se encuentra Caixabank, que cuenta con 25.000 viviendas en su cartera, que gestiona fundamentalmente a través de la empresa Building Centre. Mientras que la tercera posición la ocupa Sareb, el conocido como banco malo, que posé más de 9.580 viviendas destinadas al alquiler.