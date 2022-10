Berlusconi quiere gestionar la publicidad de la Cadena SER

La familia Berlusconi, dueña del conglomerado de medios europeo Mediaset -Telecinco en España-, sólo está interesada en el Grupo Prisa -Santillana, El País, Cinco Días…-si cualquier tipo de acuerdo incluye gestionar la publicidad de la Cadena SER, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones entre el presidente de la compañía española, Joseph Oughourlian, y los empresarios italianos.

Oughourlian, presidente del fondo Amber, primer accionista de Prisa con el 29,9% del capital, es partidario de realizar una ampliación de capital en la compañía para afrontar parte de la abultada deuda de la empresa, 915 millones de euros a cierre de septiembre, y poder afrontar el futuro con más seguridad. Para ello, se ha recorrido medio mundo -Estados Unidos, Hispanoamérica…- con el objetivo de encontrar potenciales sociales que acudan a esa ampliación.

Esas conversaciones le han llevado hasta Milán, donde se ha entrevistado con la familia Berlusconi, dueña de Mediaset. Pero, según estas fuentes, el grupo italiano no es partidario de tomar una mínima participación en la empresa que no le sirva para controlar la firma, como suele ser el modus operandi de esta familia. «¿De qué le sirve a Mediaset tener un 5% o un 10% de Prisa? De nada. Y Prisa no va a vender la mayoría de la empresa a Mediaset en estos momentos, no va a cambiar a corto plazo de primer accionista», señalan.

«Lo que sí quiere Mediaset es gestionar la publicidad de la Cadena SER. Ellos no tienen radio y realizar la venta conjunta de anuncios de televisión y radio es muy atractivo para ellos, y a cambio podrían entrar en la ampliación. El problema es que Prisa no está de acuerdo con eso porque ya se sabe como acabaron acuerdos similares en el pasado», relatan estas fuentes. Según las cuentas publicadas por el Grupo Prisa, la Cadena SER facturó en publicidad en 2021 algo más de 130 millones de euros, frente a los 116 millones de 2020.

«Las conversaciones entre ambos son preliminares, igual que con Vivendi, y vamos a ver hasta donde llegan. Pero en principio Mediaset no va a ir a una ampliación de capital sólo para tener un mínimo porcentaje de Prisa que no le de el control. Y Prisa no va a ceder la publicidad de la Cadena SER», señalan.

Banco Santander

Entre otras cosas, aseguran estas fuentes, porque no todo el consejo de la compañía estaría a favor de esa ampliación de capital. «Hay gente en el consejo que no la considera urgente», explican. De hecho, no todos los accionistas representados en el consejo han contestado a si acudirían o no a esa ampliación para mantener su porcentaje en la empresa.

El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, que deja la empresa, señaló este miércoles en la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco del tercer trimestre que el asunto de Prisa -tienen un 4% del capital- es insignificante para la entidad cántabra. «No dudo que Prisa y El País sean insignificantes y poca cosa para el banco. La pregunta entonces es por qué les interesaba antes tanto, y qué hacían gestionando un periódico», señalan fuentes del sector, en referencia al control que ejercía el Santander en Prisa hasta que Javier Monzón, hombre de Ana Botín, fue apartado de la presidencia de la compañía tras el pacto entre Amber, Vivendi y Telefónica.