El Rey Felipe VI inaugura este miércoles en Madrid la XVI edición de Spain Investors Day (SID), el foro anual que, organizado por Estudio de Comunicación y presidido por Benito Berceruelo, reúne a los más destacados inversores internacionales con las principales empresas cotizadas españolas, los reguladores y las autoridades económicas del país. En esta ocasión, más de 200 inversores extranjeros y más de 70 presidentes y CEO de compañías españolas tendrán la ocasión de intercambiar información e impresiones en foros públicos y encuentros privados, cara a cara, sobre los retos y oportunidades del mercado español en este 2026 recién iniciado. El Spain Investors Day presenta la realidad económica de España y los planes de las empresas españolas a inversores de todo el mundo.

El SID analiza este año asuntos clave como las infraestructuras digitales, la inversión en defensa, seguridad y bioseguridad, la sanidad como impulsora de crecimiento, la innovación en la industria o el impacto de la geopolítica en el comercio, entre otras cuestiones. Todo ello en un entorno nacional e internacional convulso. «El gran problema de 2026 es, de nuevo, la enorme incertidumbre», señala Benito Berceruelo, presidente del SID. El objetivo del SID es, precisamente, generar confianza en el inversor extranjero.

Benito Berceruelo, fundador y CEO de Estudio de Comunicación, desgrana para OKDIARIO las principales novedades de este año y analiza el contexto en el que se produce el encuentro después de un 2025 en el que bajó la inversión internacional directa en nuestro país y también el porcentaje de capital extranjero en la bolsa española. Con todo, Benito Berceruelo destaca que «la bolsa española rompió récords en 2025 y sigue siendo tremendamente generosa con los inversores porque las compañías españolas tienen una clara vocación de repartir dividendos y de compartir sus resultados con los accionistas».

Particularmente atractiva este año, señala Benito Berceruelo, la industria de Defensa: «Es uno de los sectores con mayor interés para los inversores internacionales que ven una oportunidad, tanto en España como en Europa, por los anuncios de incrementar de manera notable el gasto en defensa y buena prueba de ello es el comportamiento, por ejemplo, de una empresa como Indra en el ejercicio de 2025 y en estos primeros días de 2026». Benito Berceruelo destaca también que los inversores extranjeros «tienen el foco puesto en el sector de la energía y en el de las infraestructuras donde España tiene compañías líderes» y destaca el incremento de la inversión directa en el sector de la salud, particularmente en las farmacéuticas.

Presupuestos y corrupción

Benito Berceruelo destaca las fortalezas de la economía española y sus previsiones de crecimiento y apunta las debilidades que preocupan a los inversores extranjeros, particularmente la falta de presupuestos: «Un país sin presupuestos es un país sin un futuro claro». También, las cifras «alarmantes» de absentismo laboral, especialmente desde la pandemia: «España ha pasado del 3% al 13% de absentismo laboral tras el covid». Y pone un ejemplo que llama a la reflexión: «El absentismo del sector hotelero de Canarias oscila entre el 18 y el 20%». Benito Berceruelo destaca que la política «agresiva» de Macron en Francia para reducirlo ha funcionado.

Benito Berceruelo reconoce, visto el panorama, que «la corrupción ahuyenta la inversión extranjera». Por lo demás, los inversores traerán un año más, según el presidente del SID, la reivindicación de que España baje y suprima impuestos y el ruego, nuevamente, de que tenga un marco legal fiscal estable sin dar tumbos. «Los inversores se quejan, además, en toda Europa, no sólo en España, de la regulación y la burocracia», reitera Benito Berceruelo. Cree Benito Berceruelo que «el Gobierno de España debe escuchar a los inversores».

Benito Berceruelo cree, con todo, que «merece la pena invertir en España» pese a las tensiones internas y que, viendo cómo está el tablero mundial, «España es uno de los países desarrollados que más interés genera en el inversor extranjero».

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará el SID este jueves. Seis ministros de su ejecutivo participan y se verán un año más las caras con lo más granado del Ibex 35. Al SID acuden también, engtre otros muchos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Alberto Nadal, cerebro económico del PP y futuro ministro de Economía de Alberto Núñez Feijóo.

En los dieciséis años que se lleva celebrando el evento han acudido más de 3.000 inversores. En esta XVI edición, proceden de una docena de países. Habrá alrededor de 900 encuentros ‘one to one’. El SID es la primera cita empresarial del año. A lo largo de estos años, se ha consolidado como punto de encuentro imprescindible para debatir sobre la situación económica española y aportar una fotografía real sobre los asuntos que tienen un fuerte impacto en las decisiones de los inversores.