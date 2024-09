BBVA toma posiciones de cara a la OPA hostil contra el Banco Sabadell, y lo hace pidiendo a Qatar que, si quiere entrar en su accionariado, mejor lo haga a través de la entidad que preside Josep Oliu y luego apoye la propia OPA.

El planteamiento surgió a raíz del deseo de entrar, por parte de Qatar Investment Authority, en el accionariado de BBVA. La idea es relativamente sencilla, y se parece mucho a aquel caballo de Troya que diseñara Ulises y que se llenase de aqueos: entrar en Sabadell para apoyar después la OPA y así también se forma parte del accionariado de BBVA. La entidad lo ve como un win-win, que se diría comúnmente.

Según fuentes internas de la entidad, OKDIARIO ha podido saber que, de facto, Qatar ya mueve ciertos hilos a través de operaciones de terceros con derivados en el accionariado de Sabadell. Otra cosa será hasta que punto van a seguir apostando por ello. «La posición actual es pequeña, del entorno del 2%», nos cuentan, «y a partir de ahí debe tener cuidado porque existen obligaciones de transparencia sobre los movimientos».

La relación con Qatar, por parte de la entidad que preside Carlos Torres Vila, es muy buena actualmente, pese a que alguno quisiera ver en la presencia qatarí en Madrid, hace meses, un caballero blanco que salvase a Sabadell de la OPA lanzada por BBVA. La última visita de Qatar no ha sido, ni mucho menos, para posicionarse del lado de Banco Sabadell. BBVA, como es habitual, y desde la prudencia, no realiza comentarios.

Las fuentes financieras consultadas para valorar la operación también dan fe de los movimientos qataríes, y esperan que «vaya en aumento este mes la participación, si no le fallan a BBVA». «Sin alterar en exceso los movimientos entre ambas entidades, con derivados y adquiriendo después una participación mayor», la idea que tiene Qatar es la de alcanzar «un 5%». En todo caso, no sería la primera vez que este tipo de ataques se producen «ni la primera que se retiran del tablero sin aflorar».

Pero la jugada está ahí y «se quiere llevar a cabo».

Dos versiones

Sobre los números que ha echado BBVA para hacerse con Sabadell hay dos versiones muy distintas: la de BBVA, compartida por Bank of America; y la de un buen número de analistas financieros de distintos bancos de inversión.

En esa segunda vía, Deutsche Bank o BlackRock, entre muchos otros, consideran que el impacto de la operación sería de 50 puntos básicos y no menos 1.900 millones, frente a los 30 puntos básicos y 1.200 millones que estima BBVA. Vamos, que hay una diferencia de un 66%. Y todos no pueden tener razón.

Ocurre algo similar cuando uno mira las cotizaciones de los bancos: BBVA considera que el mercado ha elevado la cotización de Sabadell porque da por hecho la OPA saldrá adelante mientras que Sabadell, más cauto, considera que la brecha entre las dos entidades no se cierra por el precio de la OPA, sino porque la puesta en valor del banco, el dividendo y los últimos resultados avalan a la entidad de Oliu.

La jugada del caballo de Troya no viene a alterar la totalidad del accionariado de Sabadell. El que convenza al 50% de los accionistas tendrá razón. Y no hay más. Pero si dice mucho de lo que BBVA se juega en esta operación, y que no las tiene todas consigo.

Y luego está BlackRock.

Batalla por el apoyo de BlackRock

El gigante de la gestión de activos se ha convertido en uno de los accionistas de referencia de las dos entidades. Aunque las fuentes consultadas aseguran que ha podido «mover ficha en forma de derivados para facilitar la entrada de Qatar» en Sabadell, lo cierto es que no es algo que aún esté sobre la mesa, mientras que sí lo está su capacidad para hacer que la OPA salga adelante o fracase.

BlackRock cuenta con cerca de un 7% tanto en BBVA como en Sabadell, donde ha ido tomando posiciones a lo largo de los últimos meses, y en principio es proclive a la OPA «siempre y cuando se haga en los términos inicales», sin que BBVA tenga que poner una cuantía mayor y las cifras cuadren.

Nuestras fuentes también aseguran que parte de la posición de BlackRock en Sabadell estaba pensada para aceptar esa OPA, y se vincula de nuevo al tipo de operativa que BBVA quiere pactar con Qatar. Pero eso sería un giro que, de momento, solo responde a especulaciones.

Como a ello responde la posición de fuerza que pueda tomar el Gobierno a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia -CNMC-, que deberá emitir un informe respecto de la fusión. El Ejecutivo es contrario a la operación.

Hay que recordar, en todo caso, que BBVA logró aprobar el lanzamiento de la OPA muy lejos de la «mayoría abrumadora» que anticipó en su propia casa, con un 67,9%.