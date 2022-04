Desde que el Gobierno aprobó el descuento de 0,20 euros por litro de carburante ante la desbocada subida de precios, las gasolineras han tenido que adelantar miles de euros. Esto ha provocado que muchas cierren de manera temporal porque no tienen liquidez suficiente para hacer frente al anticipo, mientras que otras no saben cuánto tiempo más podrán aguantar abiertas sin recibir dinero por parte de la Administración. Ante sabiendas de este escenario, los bancos se han lanzado a ofrecer líneas de crédito a las gasolineras. «Se están dirigiendo a nosotros muchas entidades financieras para ofrecernos líneas de liquidez, porque saben que tenemos un grave problema», explica el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Nacho Rabadán.

«Pero nos piden documentación que no podemos entregar, como por ejemplo, un documento donde diga cuándo y qué cantidad nos va a pagar la Administración, pero no lo sabemos», asegura. Por ello, «las condiciones de los préstamos que nos ofrecen son más desfavorables que si supiéramos estas dos cuestiones y es lógico, porque los bancos no quieren pillarse los dedos», comenta Rabadán.

Ya han agotado el anticipo

En lo que va de abril, la venta de carburante ha subido un 35% respecto al mismo mes de 2021, en parte, debido al descuento de 0,20 euros por litro. Por este motivo, el anticipo que ha dado el Gobierno a las gasolineras se agotó el pasado 20 de abril, puesto que la cantidad anticipada a cada estación de servicio equivale al 90% de la media de sus ventas mensuales de 2021, un ejercicio en el que se comercializó menos carburante debido a las restricciones de movilidad por el Covid-19, según Ceees.

Así, el problema de liquidez de las gasolineras vuelve a estar a la orden del día y «podría agravarse incluso más si la liquidación que tiene que pagar la Agencia Tributaria tarda mucho en llegar», asegura su director general.

El Real Decreto ley 6/2022 del plan de choque de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania prevé pagar a las gasolineras el descuento de 20 céntimos por litro en función de los litros que haya vendido cada una durante los tres meses que se aplica la medida. Sin embargo, las estaciones de servicio tienen del 1 al 15 de mayo para presentar la documentación e información relativa a las ventas de abril. Por lo tanto, no recibirán la liquidación -el dinero- hasta después de esa fecha.

«Lo peor es que el Real Decreto dice que la Administración tiene hasta 30 días a partir de la finalización de ese plazo de presentación de las solicitudes para hacer el pago. Por lo tanto, puede que las gasolineras no reciban hasta el 15 de junio lo que han adelantado en el mes de abril», denuncia Rabadán, quien matiza: «Esto nos provoca una inseguridad apabullante».

El director general de Ceees asegura que casi ninguna pyme podrá aguantar esta situación. «Si llega junio y las gasolineras no reciben el dinero adelantado en abril, más de 3.500 se irán al garete», dice.