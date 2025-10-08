Banco Sabadell refuerza su posición como banco independiente para pequeñas y medianas empresas (pymes) con un acuerdo de colaboración con Cepyme para apoyar a estas mercantiles y a autónomos. El objetivo es «impulsar el crecimiento de estas empresas y la mejora de su competitividad», según un comunicado emitido por la asociación y recogido por OKDIARIO. Este pacto se ha dado en medio de la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que ha lanzado BBVA sobre la entidad catalana.

Banco Sabadell es una entidad con una fuerte relación con las pymes de España. De hecho, uno de los problemas más importantes que podría traer una hipotética fusión con BBVA sería la continuidad de este apoyo a las mercantiles más pequeñas.

Según el acuerdo, Banco Sabadell participará en iniciativas impulsadas por Cepyme orientadas a promover el crecimiento empresarial, como CEPYME500, el proyecto que anualmente selecciona y da visibilidad a las 500 pymes que lideran el crecimiento empresarial en España. La entidad financiera actuará como empresa colaboradora en este proyecto.

De esta forma, Cepyme y Banco Sabadell refuerzan su compromiso con las pymes y se unen para trabajar por la mejora de las condiciones en las que las pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad.

A través de CEPYME500, Banco Sabadell aportará soluciones financieras adaptadas a las necesidades de las pymes, con condiciones específicas para las compañías que forman parte de este proyecto.

Sabadell apoya a las pymes

«Este acuerdo supone un paso adelante en la estrategia de Cepyme de apoyar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de crecimiento. Nuestro compromiso es generar sinergias que permitan a las empresas crecer en tamaño y mejorar su competitividad, porque de la fortaleza del tejido empresarial actual depende el crecimiento futuro», ha señalado la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel.

«Contar con socios como Banco Sabadell, que conoce de primera mano las necesidades de las pymes, es esencial para lograr este objetivo», ha sentenciado la representante de las pequeñas y medianas empresas de España.

Por su parte, el director general y director de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, ha asegurado que «el acuerdo con CEPYME es una muestra más del firme compromiso de la entidad con la actividad de las pymes y del que ambos podremos extraer numerosas sinergias. Nuestro modelo se basa en la cercanía con el cliente y al territorio, así como en la confianza, y eso nos ha llevado a estar muy implicados con las asociaciones y los diferentes colectivos».

«A través de esta alianza, Banco Sabadell quiere avanzar en su labor de cubrir las necesidades específicas de la pequeña y mediana empresa, proporcionando un escenario firme sobre el que construir su crecimiento, así como de visibilizar a las pymes líderes en el país por crecimiento, innovación, empleo y proyección internacional», ha añadido el directivo del banco catalán.

El acuerdo entre ambos ha sido firmado por la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y por el director general y director de Banca de Empresas, Red y Banca Privada de Banco Sabadell, Carlos Ventura, en un encuentro celebrado en la sede de Cepyme en Madrid.