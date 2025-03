José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, ha reconocido que una de las grandes quejas del sector privado, tanto de empresas como de pequeños productores, es verdad, que la Unión Europea (UE) tiene un problema de burocracia: «Existe un consenso creciente sobre el nivel excesivo de complejidad regulatoria en Europa». En ese sentido, el responsable del banco central español ha señalado que este exceso de regulación está provocando quebraderos de cabeza en los bancos, en los supervisores y, además, puede causar la fragmentación del mercado europeo.

Es decir, según el gobernador del Banco de España, el exceso de carga burocrática europeo «no solo dificulta la operativa de las entidades financieras, sino que también sobrecarga la función supervisora y podría fragmentar el mercado». Así lo ha afirmado Escrivá en su comparecencia durante el encuentro Financiando el futuro de Europa, el papel del sector bancario, organizado por la Asociación Española de Banca (AEB).

Ante esa situación que denuncia Escrivá, el ex ministro ha asegurado que es necesario tomar medidas para remitir el problema: «Por ello, es fundamental evaluar desde una perspectiva holística nuestro marco normativo y supervisor y racionalizarlo».

No obstante, el gobernador del banco central no cede ante las presiones de sectores como la agricultura, que piden reducir el exceso de normas, y considera que pueden existir vías alternativas: «No estoy hablando en ningún caso de desregulación; no se trata de reducir las exigencias o eliminar las normas que garantizan la estabilidad del sistema, sino de simplificar el conjunto de esas normas para hacerlas más efectivas».

Es decir, para Escrivá, la solución recae sobre la fusión y simplificación de normas y no en rebajar la presión efectiva sobre los productores, algo cuyas consecuencias se ven muy bien en el sector agroalimentario. Por ejemplo, Unión de Uniones, la segunda organización agraria más representativa de España, ha señalado en alguna ocasión que el uso de pesticidas en Europa es tres veces menos que los que pueden utilizar países como Brasil.

El Banco de España sobre la regulación

Así, para el Banco de España el camino no debe de ser relajar estas normas, sino que se debe de crear un marco regulatorio y de supervisión «más simple, estable, predecible y eficiente», haciendo referencia al sector que le compete: el bancario. En este proceso, Escrivá cree que se deben considerar las normas europeas en su conjunto, incluyendo los estándares de nivel 2 y 3, para «evitar solapamientos y complejidades innecesarias».

También considera que se deben evaluar si el «entusiasmo regulatorio» en el nivel 3 ha podido «en alguna ocasión» exceder la intención del legislador, y tomar medidas «si es necesario». «El contexto económico actual refuerza la necesidad de estas medidas», ha señalado, en referencia al objetivo de la UE de ganar competitividad en un entorno lleno de incertidumbres y riesgos.

El gobernador ha explicado que la economía europea sigue creciendo, pero lo hace con una «debilidad estructural preocupante» y un déficit histórico en inversión privada. De hecho, ha resaltado que la inversión privada productiva en la eurozona representa el 12,3% del PIB, mientras que en EEUU es del 15% o en China, del 27%.

«Para abordar este déficit, Europa debe impulsar una agenda estructural ambiciosa», ha defendido. Escrivá cree, al respecto, que es necesario avanzar en la integración europea mediante políticas que «fortalezcan» el mercado único, lo que permitiría a las empresas europeas alcanzar la escala «necesaria» para competir globalmente.

Según uno de los últimos estudios del Instituto Juan de Mariana, «los obstáculos para el mercado único en Europa tienen un impacto cercano al 3,5% del PIB en España, mientras que la ruptura del mercado nacional propiciada por la fragmentación normativa autonómica tiene un coste del 3,5% del PIB».

Cuerpo está de acuerdo

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, también ha abogado por simplificar la regulación bancaria, aunque ha detallado que se tiene que hacer sin comprometer la estabilidad del sistema. El político extremeño ha detallado durante su intervención en el acto organizado por AEB la importancia de «reducir la carga administrativa de los bancos», algo que también debe ser extensible al resto del sistema productivo y de empresas.

En todo caso, el ministro ha indicado que la regulación prudencial y el marco de supervisión bancaria europea han sido «efectivos a la hora de asegurar la resiliencia» del sector bancario en los últimos años. «Un sector bancario sano y competitivo es clave fundamental para canalizar el ahorro del sector privado a la economía real», ha dicho el ministro.