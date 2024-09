José Luis Escrivá mantuvo en la tarde de ayer sus primeros encuentros con el personal del Banco de España y ya ha dejado clara su intención de que una nueva dirección general se encargue de preparar las publicaciones del servicio de estudios de la entidad. La idea es que el propio servicio se encargue de los datos, pero será esa nueva dirección la que ofrezca el detalle y el análisis, más allá de los propios datos brutos.

Es toda una declaración de intenciones. En un ambiente tenso, donde muchos de los que ahora trabajarán para Escrivá han manifestado -unos más abiertamente que otros- su disconformidad con este nombramiento, el nuevo gobernador del Banco de España ha dejado claro que será a través de esa dirección como se realizaran las distintas comunicaciones.

La idea no es sólo revisar los informes y análisis que realiza el servicio de estudios del Banco de España, sino dirigir la propia política interna del regulador español. El perfil político que no debía de tapar la independencia del Banco, empieza de esta manera su andadura en la entidad.

Unas formas que vienen a avalar el descontento que parecía mostrar Carlos Cuerpo, ministro de Economía, durante el nombramiento de su colega como nuevo gobernador.

José Luis Escrivá no dejó las mejores impresiones entre sus compañeros del Banco de España en su anterior etapa. Muchos de quienes ahora están bajo su mando han hablado del complicado carácter del ex ministro a lo largo de estos años, y las fuentes consultadas por OKDIARIO corroboran esa versión. Existe el temor de que Escrivá comience a pasar «factura de lo vivido y lo no vivido durante su ausencia», y las direcciones, subdirecciones y puestos intermedios terminen cambiando de manos.

Claro que, las mismas fuentes aseguran que «no es algo poco habitual». Cuando llega un nuevo gobernador, «pone gente de su confianza». «El problema será», dicen, «si finalmente el servicio de estudios pierde una reputación de independencia» muy trabajada a lo largo de los años.

Los golpes de la etapa Hernández de Cos

Pablo Hernández de Cos, predecesor ya de Escrivá al frente del Banco de España, utilizó la imparcialidad del Banco de España para emitir todo tipo de informes gracias al servicio de estudios. Unos informes que mejoraron la reputación del regulador, y que han dado lustre a lo largo de los últimos seis años a una entidad que había sido muy criticada durante la crisis bancaria en España.

Pedro Sánchez quería que el nuevo gobernador «no molestase», evitando que ese servicio de estudios criticase determinadas medidas, como la reforma de pensiones que sacó adelante el propio Escrivá siendo ministro, o la forma de pactar los Presupuestos Generales del Estado.

Y la independencia del propio De Cos y su equipo había quedado refrendada por informes y previsiones sobre el crecimiento económico de nuestro país. Unas previsiones afinadas que, en ocasiones, eran incluso superiores a las que publicaba el Ejecutivo de Sánchez.

Pero todo eso queda ahora atrás, y así lo demuestra esta primera decisión tomada por José Luis Escrivá, en la que el movimiento frente al servicio de estudios ha quedado patente.

Escrivá en la reunión del BCE

Otro de los detalles que se trató en la jornada del lunes fue la asistencia de José Luis Escrivá a la reunión que esta misma semana celebra el Banco Central Europeo. Allí le espera, entre otros, el ex ministro de Economía español y vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Ambos difieren, y mucho, en la línea económica que se quiere seguir.

Y estamos ante un momento crucial para la política económica europea, y donde relajar en exceso los tipos de interés puede suponer un recalentamiento de la inflación del que el BCE no quiere oír hablar. Escrivá es partidario de esa laxitud -considera que la economía lo necesita y no se producirá ese calentamiento-, mientras que De Guindos prefiere ser cauto.

La decisión de este jueves está ya tomada, casi con toda seguridad, pero España vuelve a contar con voz y voto al tener la presencia del nuevo gobernador, y habrá que estar atentos a si la decisión -cualquiera que esta sea- se toma o no por unanimidad.