La banca se niega a respaldar la propuesta del presidente de Abengoa al no contar con el aval de Cesce

La oferta presentada a última hora por el presidente de la matriz de Abengoa (Abengoa S.A.), Clemente Fernández, para intentar salvar al grupo tiene muy difícil salir adelante por la negativa de los bancos. Su plan incluye 200 millones del fondo Sinclair pero también requiere que la banca aporte los 300 millones en avales que contemplaba ya el proyecto de viabilidad de 202. Y las entidades acreedoras no están dispuestas a poner más dinero si no tiene el aval de Cesce (la aseguradora pública). Lo cual deja el asunto en manos del Gobierno.

La decisión de la SEPI de no conceder el rescate de 249 millones a Abenewco1, la filial que agrupa el negocio y los activos de Abengoa, implica que Cesce tampoco concederá garantías para esos 300 millones; inicialmente, se había comprometido a hacerse cargo de al menos el 50% de esa cantidad. Y sin ello, los bancos -con Santander y CaixaBank al frente- y los fondos que compraron la deuda de Abengoa a otras entidades -principalmente, KKR- no están dispuestos a aportar esos avales, según fuentes conocedoras de la situación.

«Los bancos perdieron más del 90% de su inversión en Abengoa con la reestructuración de 2017 y aún se ofrecieron a poner más dinero. Pero, si las autoridades no están dispuestas a poner un euro, ellos no quieren ser los único paganos de un rescate que tiene mucho riesgo», explica una de las fuentes.

Sin estos avales, que necesita la empresa para poder optar a contratos y mantener su actividad, el plan de viabilidad de Fernández no podrá salir adelante. Siempre cabe la posibilidad de que Cesce acepte portar su garantía, pero resultaría contradictorio con los argumentos de la Sepi para negar el rescate, que adelantó OKDIARIO: la dudosa viabilidad del grupo con unos litigios y contingencias fiscales por 3.000 millones o que sus problemas son anteriores al covid, entre otros.

Este lunes, la ministra de Industria, Reyes Maroto, acordó con la Junta de Andalucía crear un grupo de trabajo para intentar buscar una solución para Abengoa, pero se mostró bastante pesimista sobre el plan de Fernández y abogó por «salvar lo que se pueda salvar» del conglomerado. «Hay que ser pragmáticos y hay poco tiempo», reconoció, y añadió que la mayoría de filiales de la compañía están «sin actividad», por lo que es «muy importante acotar» el escenario para «salvar la parte de la empresa que está facturando y a sus trabajadores»

La matriz en liquidación y las filiales en preconcurso

Como es sabido, este no de la Sepi provocó que Abenewco1 solicitara el preconcurso de acreedores para 27 de sus filiales la semana pasada. Asimismo, el juez del concurso de la matriz, Abengoa S.A., decidió llevarla a liquidación ante la pérdida de valor de estas filiales al estar abocadas al concurso.

Fernández ha recurrido esta decisión del juez apoyándose en su propuesta de que el fondo Sinclair aporte 200 millones sin necesidad de las ayudas de la Sepi (la oferta anterior de Terramar estaba condicionada a la inyección de 249 millones de dinero público y, al no llegar, ha decaído). Pero si no logra convencer a Cesce o a los acreedores, esta nueva propuesta no será viable y la liquidación será inevitable.