La Sepi no se cree los planes de Abengoa y dice que el Covid no es la causa de su crisis: no hay rescate

«NO CUMPLE». El informe en el que la Sepi descarta el rescate de Abengoa, al que ha accedido OKDIARIO, es demoledor. Tal es el desmadre societario y financiero de la compañía energética, que el organismo público admite no tener claro ni siquiera cuál sería realmente la sociedad o sociedades beneficiarias de la ayuda solicitada.

Las filiales del grupo Abengoa que han requerido una ayuda pública de 249 millones de euros afrontan litigios por importe de 1.000 millones de euros y contingencias fiscales de otros 2.000 millones. «No se garantiza el cumplimiento del plan de reembolso del apoyo Estatal», concluye la Sepi en su informe.

La compañía con sede en Sevilla mantiene todavía esperanzas de que hoy el Gobierno apruebe la ayuda millonaria requerida al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sepi.

La vigencia del fondo termina el 30 de junio, por lo que la única posibilidad de que la ayuda fuera aprobada pasaría por el Consejo de Ministros que se celebra hoy lunes. Parte del Comité de Empresa de Abengoa se ha encerrado en las instalaciones de la Sepi en Madrid para tratar de presionar.

Pero las conclusiones del informe de la Sepi son tan contundentes que no es posible una salvación pública tal y como hasta ahora se ha articulado la solicitud de rescate.

El informe se basa en las conclusiones del asesor jurídico, PKF Attest Servicios Profesionales, y del asesor financiero, Grant Thorton, sobre la ayuda requerida por Abener Energía, Abengoa Energía, Abengoa Agua, Abengoa Operation and Maintenance, Abengoa Solar España e Instalaciones Inabensa.

A las seis sociedades solicitantes el informe se refiere como ‘Perímetro Sepi’. «No abarca ni las sociedades que están aguas arriba ni las casi 300 sociedades que están fuera de España», trata de explicar el documento.

«El modo de operar la empresa como Grupo Abengoa hace difícil delimitar de una manera completamente estanca una actividad económica que se lleva a cabo a través de ese complejo societario, mucho más amplio que el perímetro solicitante», señala.

Tanto el asesor jurídico como el financiero de la Sepi acaban sus conclusiones sobre las condiciones requeridas para obtener la ayuda pública con un rotundo: «NO CUMPLE».

También advierten que no ha quedado acreditado «que el problema en su solvencia obedezca al impacto del Covid aunque pudiera haberlo» y denuncian no haber recibido toda la información contable requerida.

El asesor financiero

El asesor financiero contratado para valorar el rescate de Abengoa, Grant Thorton, destaca el impacto que podría tener «la resolución negativa de los litigios existentes o la afloración de nuevos, valorados en 943 millones de euros».

El importe de los litigios que afronta el grupo no incluye además un 30% que supondrían costas e intereses, ni otros 162 millones en reclamaciones extrajudiciales, así como otras deudas existentes.

«Estos acontecimientos», dice el informe, podrían «comprometer la devolución de la ayuda en las condiciones establecidas».

Sobre el Plan de Viabilidad presentado por Abengoa advierte que la facturación prevista para este y el próximo ejercicio, «años en los que se debería tener elevada visibilidad, está formada en su mayor parte por proyectos no contratados todavía».

«El 16% de la facturación de 2022 y el 80% de la facturación de 2023 se corresponde con esa ‘contratación futura’, lo que implica un riesgo elevado de incumplimiento del Plan», destaca.

El asesor jurídico

El asesor jurídico contratado por la Sepi para valorar el rescate de Abengoa, PKF Attest, advierte también de los litigios que afronta el grupo, pero añade además «contingencias fiscales no incluidas en el Plan de Viabilidad».

Las filiales de Abengoa solicitantes del rescate «no han justificado el origen de los ajustes extracontables, por importe aproximado de 2.000 millones de euros, incluidos en sus declaraciones de impuesto de sociedades».

El asesor advierte además que no se han analizado otras posibles «contingencias que pudieran afectar a otros impuestos (IVA, IRPF, Renta de No residentes, etc)». Y lamenta no haber podido cuantificar todas las contingencias «al no disponer de información suficiente debido a la escasez de información y documentación aportada».

La Sepi también destaca la «inexistencia del Informe de precios de transferencia», documentación que, indica, permitiría comprobar «la correcta asignación y reparto de costes entre las empresas del grupo». El organismo público destaca que este hecho «es especialmente llamativo, dado el volumen de operaciones intragrupo».

La Sepi termina su informe sobre el rescate de Abengoa indicando que la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas «considera no acreditada la elegibilidad de la ayuda solicitada».