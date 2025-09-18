El Gobierno, que presume de que la deuda pública «baja» o «se modera», en realidad ha aumentado hasta un nuevo máximo histórico. Desde que Pedro Sánchez comenzó su mandato en junio de 2018, ha subido casi un 46% (unos 530.000 millones de euros). Así lo han indicado los datos del Banco de España, que cifraban la deuda en 1,69 billones de euros en el mes de junio de 2025, en comparación con la deuda pública de junio de 2018, que ascendía a 1,16 billones de euros.

Estos datos, que ya de por sí son preocupantes, resultan más impactantes teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez ha batido récords de recaudación y se espera que para finales de 2025 haya recaudado unos 310.000 millones de euros (16.000 millones más que en 2024) también tocó un nuevo máximo histórico de deuda pública, con un saldo negativo de casi 1,7 billones.

Así, aunque el Gobierno y la autoridad bancaria central no paran de ponerse metas para reducir la deuda pública, no hacen más que aumentarla.

Respecto al Producto Interior Bruto (PIB), en junio, se produjo una caída de 1,9 puntos, pero esto se debe a que el PIB del país tiende siempre a aumentar, por lo que, aunque en términos absolutos aumente, en relación al Producto Interior «disminuye» o «se modera».

Sin embargo, en términos absolutos (que ofrecen una visión más realista) el dato de junio implica un aumento del 1,2% frente a la cifra registrada en el mes anterior. El Ejecutivo español aumentó el saldo en 28.000 millones de euros con respecto al dato de mayo. En este sentido, la tasa de variación interanual es del 4%, y desde mayo, del 1,7%.

En cuánto al desglose por Comunidad Autónoma (CCAA), la deuda fue de 343.000 millones de euros, lo que equivale al 21% del PIB del país, con una subida del 1,5% en términos interanuales. Por otra parte, por subsectores, el Estado fue el órgano del Gobierno que acumuló el mayor ratio de deuda, con un crecimiento del 3,5% interanual. Le sigue las CCAA con un 4,5%.

Recaudación vs. Deuda

Los datos de Hacienda evidencian que, hasta el mes de junio, las arcas del Estado han ingresado casi 135.000 millones de euros, unos 12.000 millones de euros más de lo recaudado en 2024 (un 10% más), que ya supuso un nuevo máximo histórico. Sin embargo, parece que este significativo aumento del dinero que entra en el sector público no sólo no ha sido suficiente para frenar la deuda pública, sino que le ha llevado a aumentar más de un 45% desde 2018.

Así, el afán por recaudar del Gobierno socialista está ingresando unos 2.000 millones de euros más cada mes de 2025, gracias a la eliminación de las rebajas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos y la electricidad, la reducción de las ayudas del bono social, y el hecho de que se negara a deflactar el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) al ciudadano español medio para hacer frente el aumento de la inflación, que sigue muy por encima de la banda recomendada por la Unión Europea.

Según la Hacienda Pública, la recaudación por el IRPF superaba en junio los 60.000 millones de euros, un 9% más que el año anterior. Respecto al IVA, los ingresos superan ya los 50.000 millones, un 9% más que el año pasado. El Impuesto de Sociedades, por su parte, está al mismo nivel que en 2024. Suben la recaudación de los Impuestos Especiales en un 37%.