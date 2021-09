La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a dar una lección al Gobierno de Pedro Sánchez. La líder popular devolverá la libertad de horarios al ocio nocturno a partir del 20 de septiembre, lo que se traducirá en la recuperación del 45% de la facturación de las discotecas, salas de baile y bares de copas de la capital en comparación con los niveles previos a la crisis del coronavirus. Mientras, en el resto de regiones, los empresarios del mundo de la noche siguen sufriendo las medidas restrictivas impuestas por el Ejecutivo para hacer frente a los casos positivos por Covid-19.

Así lo ha confirmado el vicepresidente de la Asociación Estatal de ocio nocturno y de espectáculos Spain Night Life, Tito Pajares, en conversaciones con este diario y ha explicado que «la buena gestión de Ayuso, que le caracteriza tanto a ella como a su gobierno, va a permitir a las discotecas, bares de copas y salas de baile recuperar el 45% de la facturación en comparación con los niveles prepandemia». La presidente de la capital ha aprobado la ampliación de horarios del ocio nocturno hasta las 06:00 horas, pero no abrirá las pistas de baile ni las barras hasta el 85% de la población este vacunada.

El modelo de gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid ha sido especialmente elogiado por el sector de la hostelería, ya que ha permitido preservar la actividad económica frente a las severas restricciones impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Ha llegado el momento de empezar a pensar en una desescalada de las medidas restrictivas, ya que el peso de las restricciones a la libertad empieza a ser insostenible y según vaya avanzando el nivel de vacunación, tendremos que ir flexibilizando junto con la administración la actividad del ocio nocturno, tanto en aforos como en horarios», asegura Pajares.

Pajares señala que «esto es una ventana a la esperanza después de que 600 establecimientos relacionados con el ocio nocturno hayan cerrado definitivamente sus puertas en la Comunidad de Madrid por el impacto de los efectos derivados de la crisis del coronavirus». «A los que hay que sumar 8.000 trabajadores que en los 18 meses de pandemia se han quedado sin trabajo», calcula.

Recuperación del empleo

«Ante la relación de las restricciones, muchas pequeñas y medianas empresas iniciarán su trabajo de desescalada, lo podría provocar que hasta un 50% de los trabajadores del ocio nocturno digan adiós en los próximos meses al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas Covid-19», anuncia Pajares. Una buena noticia para el empleo en plena recuperación económica en la Comunidad de Madrid.

No obstante, el vicepresidente de la Asociación Estatal de ocio nocturno y de espectáculos Spain Night Life ha recalcado que «también habrá otros muchos pequeños empresarios que no van a poder abrir porque sus espacios no tienen las dimensiones como para poner un número determinado de mesas que puedan cubrir sus clientes, de tal forma que no podrán generar ingresos para poder pagar los alquileres y los gastos fijos».