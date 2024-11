Aviso a los pensionistas: lo que vas a cobrar en Navidad si te jubilaste con la pensión máxima

El mes de diciembre llega con buenas noticias para los 9,23 millones de pensionistas que hay en España. En los próximos días la gran mayoría de estas personas recibirán una paga extra procedente de la Seguridad Social con motivo de la Navidad. Por ley está estipulado que los ciudadanos que reciban una pensión contributiva por jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familias reciban dos pagas extras además de las 12 ‘nóminas’ mensuales. Por ello cobrarán de más en los próximos días.

Es más, ni siquiera tendrán que esperar al mes de diciembre. Siguiendo con la práctica habitual instaurada durante la pandemia, los bancos adelantarán la ‘nómina’ mensual y la paga extra a los últimos días de noviembre para que los millones de pensionistas que hay en España tengan un final de mes más a menos. Así que sobre el día 25 de noviembre, dependiendo de la entidad bancaria con la que tengas domiciliada la pensión, se hará efectivo un ingreso que este mes será más grande de lo habitual.

Los únicos pensionistas que no cobrarán una paga extra en los próximos días son aquellos con pensiones de incapacidad permanente derivadas de un accidente laboral o de una enfermedad profesional. Estos reciben las pagas prorrateadas durante la 12 ‘nóminas’ que reciben al año, a diferencia del restos de los que reciben pensiones contributivas que tienen 14 pagas al año, las 12 habituales más una en julio y otra en diciembre. Los beneficiarios de pensiones no contributivas, que son las que reciben los que no cumplen con un mínimo de 15 años de cotización, también reciben paga extra este mes aunque no será tan voluminosa.

El pico que se llevan los que cobren la pensión máxima

El grupo de pensionistas que se llevará un buen pico en este mes de diciembre son los que cobran la pensión máxima, producto de tener al 100% la base reguladora y cumplir con la cotización mínima exigida de 38 años para los que se quieran jubilar con 65 años. La pensión máxima del sistema fijada a través de un Real Decreto a finales del pasado 2023 es de 3.175 euros mensuales, lo equivalente a 44.450 euros anuales. Esta es la pensión máxima estipulada para las pensiones contributivas ya sean de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. Así que los pensionistas que tengan esta nómina recibirán en los próximos días un ingreso de algo más de 6.000 euros.

Esta pensión máxima subirá a 3.200 euros al año con la subida de las pensiones que tiene el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones preparada para el próximo año 2025. Para calcular la cifra se tiene en cuenta la variación del IPC desde diciembre de 2023 a noviembre de 2024 y a falta de los últimos datos relativos a este mes, todo hace indicar que desde el Gobierno anunciarán este 13 de diciembre que las pensiones suben alrededor de un 3%.

Gasto récord en pensiones

Esto hará que la pensión máxima del sistema pueda superar los 3.200 euros, marcando un récord histórico en las pensiones. La inversión en pensiones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue marcando récords cada vez y en octubre se llegó a un gasto total de 12.895,8 millones de euros, un 6,8% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta inversión se realizó sobre 10.238.434 pensiones contributivas que se repartieron a 9,26 millones de españoles.

De todas ellas, 6,5 millones corresponden a las pensiones de jubilación, en las que se invirtieron 9.431,9 millones de euros. La pensión media del sistema es de 1.259,6 euros, un 5,2% superior al mismo mes del año anterior. En lo que respecta a los regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.605,5 euros y aún es mayor en la de la Minería del Carbón, cuya cuota media está en 2.808,9 euros.

Al igual que la pensión máxima del sistema, estas medias subirán de cara al próximo año con la nueva subida de las pensiones programada para 2025. A medida que pasan los meses aumentan los pensionistas y las nóminas de estos haciendo que el sistema de pensiones penda de un hilo de cara al futuro. Por ello, desde el Gobierno se están endureciendo las condiciones para llegar a la jubilación ordinaria a la vez que se bonifica al os trabajadores que quieran alargar su vida laboral y se penaliza a los que quieren anticipar su jubilación. Todo ello mientras la tasa de natalidad está marcando registros históricos negativos.