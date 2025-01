Aviso importante si sale esto en el cajero: te podrían estar hackeando

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad en las transacciones financieras se ha convertido en una de las principales preocupaciones para los usuarios. Desde las operaciones online hasta el uso de cajeros automáticos, los intentos de fraude han evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías. Recientemente, ha circulado en redes sociales una alerta relacionada con la aparición de un cursor en la pantalla de los cajeros automáticos, sugiriendo que esto podría ser un indicio de que el dispositivo ha sido manipulado o «hackeado».

Aunque esta afirmación ha sido desmentida por algunas fuentes oficiales, el rumor ha generado preocupación entre los usuarios. El origen de esta alerta se encuentra en un vídeo difundido a través de Facebook, en el cual un usuario muestra un cajero automático que presenta un cursor en su pantalla y afirma que podría ser una señal de que los ciberdelincuentes han intervenido el terminal. El autor del vídeo sostiene que, al introducir la tarjeta y el PIN en un cajero con un cursor visible, estos podrían robar los datos bancarios y utilizarlos de forma fraudulenta.

Estafas en cajeros automáticos

Las estafas digitales son una realidad, y la seguridad nunca debe tomarse a la ligera. En los últimos días, un vídeo en redes sociales ha generado una gran preocupación al mostrar un cajero automático con un cursor visible en su pantalla. El autor del vídeo afirma que esta anomalía podría ser señal de que el cajero ha sido manipulado o, advirtiendo que introducir la tarjeta y el PIN en este tipo de terminal podría exponer los datos bancarios. Sin embargo, diversas fuentes oficiales han desmentido esta alerta, aclarando que la presencia del cursor no implica necesariamente un ataque informático.

Según expertos, el cursor puede aparecer por errores en el software o problemas técnicos del cajero, y no siempre indica una amenaza. La propia SIBS, la empresa responsable de la gestión de las redes Multibanco y ATM Express en Portugal, ha desmentido este rumor. En declaraciones al medio portugués Polígrafo, SIBS aseguró que la aparición de un cursor no representa ningún peligro para los usuarios ni indica que el dispositivo haya sido hackeado. Según la empresa, este fenómeno puede deberse a razones técnicas o de configuración y no afecta la integridad del sistema.

Los fraudes más comunes

A pesar de que la alerta sobre el cursor ha sido descartada como un mito, no se deben subestimar los riesgos reales en el uso de cajeros automáticos. Uno de los métodos más utilizados por los estafadores es el skimming, una técnica que consiste en colocar dispositivos fraudulentos en los cajeros automáticos para robar la información de las tarjetas. Estos dispositivos suelen incluir lectores de tarjetas que clonan los datos de la banda magnética y cámaras ocultas que graban el momento en que el usuario introduce su código PIN.

Además, los delincuentes también recurren al cash trapping, que implica la manipulación del dispensador de efectivo del cajero para retener el dinero que el usuario intenta retirar. Después de que el usuario se aleja pensando que la operación ha fallado, los estafadores recuperan el dinero atrapado.

Consejos prácticos

Estos son algunos consejos prácticos para protegerse de posibles fraudes:

Antes de insertar la tarjeta, examina el teclado, el lector de tarjetas y el dispensador de efectivo para detectar cualquier dispositivo sospechoso. Si algo parece fuera de lugar o no está bien ajustado, busca otro cajero.

Utiliza tu otra mano o el cuerpo para bloquear la vista del teclado mientras introduces tu código. Esto puede evitar que cámaras ocultas graben tu contraseña.

Los cajeros situados en el interior de bancos, centros comerciales o lugares muy transitados suelen ser los más seguros.

Comprueba tus transacciones bancarias para detectar cualquier actividad sospechosa. Si observas algo inusual, notifícalo de inmediato a tu banco.

Nunca proporciones tu número de tarjeta, PIN u otra información confidencial a terceros, especialmente si recibes solicitudes a través de mensajes o correos electrónicos no solicitados.

Las entidades bancarias y las empresas responsables de la gestión de cajeros automáticos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus servicios. Esto incluye la implementación de tecnologías avanzadas para prevenir fraudes, como lectores de tarjetas con protección contra skimming y sistemas de detección de anormalidades en las operaciones.

Aunque la alarma sobre el cursor en los cajeros automáticos es infundada, este caso subraya la importancia de estar siempre alerta y tomar medidas preventivas para protegernos. Los riesgos asociados al uso de cajeros y otros servicios bancarios son reales, pero pueden ser mitigados mediante la educación, la precaución y el uso consciente de la tecnología.

En un entorno donde los ciberdelincuentes continúan adaptándose a los avances tecnológicos, es esencial mantenerse informado y actuar con prudencia. La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta frente a las amenazas digitales, y conocer los riesgos es el primer paso para mantenernos protegidos.