El aviso de un experto si compras una vivienda de 50.000 euros en una zona humilde: «No es tan sencillo»

Comprar una vivienda por 50.000 euros puede parecer una auténtica ganga en un mercado inmobiliario donde los precios no dejan de subir. En un contexto de alquileres tensionados, salarios que no siempre acompañan y escasa oferta, sobre todo en las grandes ciudades, la idea de hacerse con un inmueble a ese precio suena a oportunidad de oro. Pero sabiendo que muchas veces, lo barato sale caro, debemos tener en cuenta una serie de factores muy concretos, que ha desvelado un experto, y que alertan sobre el hecho de comprar tan barato una vivienda.

En redes sociales proliferan los vídeos que animan a invertir en viviendas baratas como forma rápida y eficaz de obtener rentabilidad. “Compra una vivienda por 50.000 euros, alquila por 500 y ya tienes un 10% de retorno”, dicen algunos. Es una cuenta fácil, sí, pero también peligrosa si se toma al pie de la letra. La realidad es bastante más compleja, y los expertos no dejan de advertirlo. Sergio Gutiérrez, especialista en inversión inmobiliaria, ha lanzado un mensaje claro y directo: «Deja de invertir en estos pisos». Su advertencia no nace del alarmismo, sino de años de experiencia en un mercado que tiene muchas más aristas de las que se ven a simple vista. Según él, hay al menos tres razones por las que esta clase de inversiones puede no ser tan rentable como se vende.

El peligro de comprar una vivienda de 50.000 euros

Uno de los primeros factores que señala Gutiérrez sobre el hecho de comprar una vivienda a precio bajo como 50.000 euros, es la dificultad de encontrar inquilinos en determinadas zonas humildes. Aunque el precio de compra sea bajo, esto no garantiza que la vivienda se alquile con facilidad. En barrios donde la demanda es escasa, los pisos pueden pasar semanas o incluso meses vacíos entre un inquilino y otro. Y cada mes sin alquilar es dinero perdido que no siempre se recupera.

A esto se suma la alta rotación de arrendatarios en este tipo de áreas. Es habitual que los contratos duren poco y que los inquilinos cambien con frecuencia, lo que implica más gestiones, posibles impagos y el desgaste lógico del inmueble. Esta inestabilidad termina afectando a la rentabilidad prometida, que difícilmente alcanza ese 10% tan comentado.

Vender no es tan fácil como comprar

Otra gran trampa de estas inversiones está en la salida: ¿y si algún día quieres o necesitas vender ese piso de 50.000 euros? Ahí es donde muchos se dan de bruces con la realidad. Según Gutiérrez, «en estas zonas la demanda de compra también es muy baja, y por eso se vende tan barato». En otras palabras, el bajo precio de entrada tiene detrás un mercado poco activo, lo que complica enormemente revender el inmueble si las circunstancias cambian.

Este detalle puede parecer menor cuando uno se ilusiona con la idea de ingresos pasivos, pero se vuelve crucial si hay urgencia por deshacerse del activo. Una inversión segura también debe tener cierta liquidez, y este tipo de propiedades, en muchas ocasiones, no la tienen.

La burbuja del alquiler

Quizá el punto más importante, y al que Gutiérrez da especial relevancia, es el contexto actual del alquiler en España. Con una oferta limitada, una demanda creciente y una ley de vivienda que ha introducido nuevas regulaciones, se está gestando una burbuja de alquiler. Y como toda burbuja, en algún momento puede explotar.

«¿Nadie se ha parado a pensar que hay una burbuja de alquiler?», se pregunta el experto. Si esto ocurre, muchos de esos pisos baratos dejarán de ser atractivos. Alquilar por 500 euros podría pasar a ser sólo posible por 300, y en ese escenario, la rentabilidad se desploma. Lo que parecía una inversión redonda puede convertirse en una carga de difícil mantenimiento y venta.

Además, si el mercado se enfría, desaparecerán también muchos de los potenciales compradores e inversores, lo que hará aún más difícil recuperar el dinero invertido. La apuesta por viviendas de bajo coste en zonas humildes se convierte entonces en una jugada arriesgada más que en una decisión estratégica.

La importancia de informarse antes de lanzarse

Este tipo de advertencias no buscan desalentar a quienes quieren invertir en vivienda, sino invitar a hacerlo con información, perspectiva y sentido común. El mercado inmobiliario tiene muchas oportunidades, pero también existen muchos riesgos ocultos que pasan desapercibidos para quienes no tienen mucha experiencia y sólo ven la oportunidad de comprar algo barato para luego sacarle rentabilidad. Por este motivo conviene escuchar a quienes conocen los entresijos de este sector y aquellos asesoran a quienes precisamente desean comprar un piso o una casa para a la larga, alquilarlo o venderlo más caro de lo que les ha costado.

Comprar una vivienda barata no es garantía de éxito. Y, como bien señala Sergio Gutiérrez, «no es tan sencillo como parece». Antes de lanzarse, merece la pena hacer números de verdad, entender el contexto del barrio, estudiar la evolución del mercado y, sobre todo, no dejarse llevar por promesas demasiado fáciles. Porque, cuando se trata de invertir, lo barato no siempre sale rentable.