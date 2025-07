El aviso de un británico a los turistas que viajen a Benidorm este verano: «Sólo hay un tipo de taxi al que deben subir»

No importa cuántas veces hayas estado en Benidorm ni cuántos veranos hayas pasado bajo el sol de la Costa Blanca: siempre hay detalles que se escapan. Aunque muchos turistas británicos consideran esta ciudad su segundo hogar, lo cierto es que algunos aspectos prácticos del día a día pueden marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas y una experiencia poco deseable. Y cuando se trata de moverse por la ciudad, hay un consejo que ha despertado especial interés y que tiene que ver con el taxi que debes coger en Benidorm.

Cada año, más de 800.000 británicos aterrizan en esta localidad alicantina en busca de playa, fiesta, buena comida y, sobre todo, descanso. Muchos repiten una y otra vez. Pero aunque se sientan como en casa, lo cierto es que no todos conocen las normas no escritas que sólo aprendes después de pasar tiempo en Benidorm. Por suerte, hay quién está decidido a hacer que sus redes sociales se conviertan en una especie de guía para todos aquellos nuevos turistas que todavía no se han hecho a la ciudad. En concreto, tenemos el caso de Harry, un joven británico que ha hecho de TikTok su cuaderno de viaje digital. Desde su cuenta @harrytokky, comparte recomendaciones que resultan muy útiles para compatriotas que aterrizan por primera vez en Benidorm o que simplemente quieren evitar errores comunes. Uno de sus vídeos más comentados trata un tema muy concreto, pero crucial: los taxis. Según advierte, sólo hay un tipo de taxi al que conviene subirse en Benidorm, y saber distinguirlo puede evitarte más de un disgusto.

El taxi que debes coger en Benidorm según un turista británico

El consejo de este turista británico es directo y sin rodeos: en Benidorm, los únicos taxis fiables son los blancos con una franja azul en el centro. Este es el diseño oficial de los vehículos autorizados por el ayuntamiento. Además, explica, suelen llevar en el techo una luz que indica si están libres (verde) u ocupados (roja). Esta identificación es clave, ya que garantiza que se trata de un taxi regulado, con tarifas oficiales, licencia en regla y conductor profesional.

El joven tiktoker explica que estos vehículos están sometidos a controles, cumplen las normas locales y, lo más importante, ofrecen un servicio seguro. También añade que el trato suele ser cordial y el trayecto predecible: sin sorpresas ni cambios sospechosos de ruta. En resumen, subirse a uno de estos taxis es apostar por la tranquilidad, algo que, cuando estás de vacaciones, se agradece.

Los peligros de los «taxis pirata»

El verdadero problema surge cuando algunos visitantes, especialmente los más despistados, acaban subiendo a vehículos no oficiales. Los llamados taxis pirata o taxis ilegales pueden parecer una opción rápida o incluso más barata, pero entrañan serios riesgos. No están registrados, no tienen seguro de pasajeros, ni se rigen por tarifas reguladas. Esto implica que el precio puede variar a capricho del conductor, y en caso de incidente, el viajero se queda totalmente desprotegido.

El turista no lo dice en su vídeo, pero estos coches suelen acechar en las zonas más turísticas, especialmente por la noche o en momentos de mucho movimiento, como el cierre de discotecas o grandes eventos. A veces no llevan ningún tipo de identificación visible, o usan elementos como carteles improvisados para simular que son taxis oficiales. Por eso, lo mejor es seguir las palabras literales de este joven: «en Benidorm sólo hay un tipo de taxi al que se debe subir», y son «coches blancos con una franja azul en el medio».

Benidorm, el destino favorito de los británicos

Benidorm sigue siendo uno de los destinos estrella del verano europeo, y este 2025 lo confirma. Según informa el portal TripAdvisor espera que el Reino Unido vuelva a ser, un año más, el principal emisor de turistas a España, con una previsión del 85 % de británicos viajando durante estos meses. La mayoría optará por vacaciones en pareja o en familia, y buscarán sobre todo experiencias culturales, actividades al aire libre o excursiones en barco, un perfil que encaja a la perfección con la oferta que Benidorm ha sabido consolidar.

El aeropuerto de Alicante, que sirve de puerta de entrada para muchos de estos visitantes, está entre los más solicitados este verano. Además, se prevé un ligero aumento del 0,5 % en las llegadas desde Reino Unido, con la semana del 7 al 13 de julio como la más económica para volar. En este contexto, donde la ciudad se prepara para acoger a miles de turistas, prestar atención a pequeños detalles como elegir el taxi correcto cobra más sentido que nunca.

Escuchar a quienes ya han vivido la experiencia, como este turista británico, es una forma sencilla e inteligente de evitar errores innecesarios. Porque subirse al taxi legal no es sólo cuestión de normas, sino una garantía de empezar y acabar las vacaciones con tranquilidad.