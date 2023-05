Atención: piden no comprar ni consumir este producto en ningún supermercado

Con cierta frecuencia se publican diferentes alertas que pueden poner en riesgo la salud de los ciudadanos, tanto en determinados alimentos como con la aplicación de cremas o el uso de algunos productos, todo siempre explicado con todo detalle para que se puedan tomar las medidas oportunas. Hoy te contamos una alerta alimentaria que recomienda no comprar un producto determinado en ningún supermercado… ¡revisa por si lo tienes en casa para no consumirlo!.

Es muy importante tomarse muy en serio cualquier alerta alimentaria que sea publicada, sobre todo si perteneces a algún grupo vulnerable que puede verse perjudicado si consume determinados alimentos, como por ejemplo los celiacos sin consumen gluten o los alérgicos a la proteína de la leche si ingieren algún producto que la tengo.

Alerta alimentaria con la mantequilla de cacahuete de Nature’s Finest

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha lanzado una nueva alerta alimentaria a través de un nuevo comunicado en el que advierte de la presencia de leche no declarada en una mantequilla de cacahuete que está a la venta en muchos supermercados españoles. La proteína de leche es un alérgeno cuya presencia debe estar siempre indicada en el listado de ingredientes, para que así puedan evitarla las personas intolerantes.

El producto afectado en este caso es Peanut Butter Chocolate Chip de Nature’s Finest, una mantequilla de cacahuete con pepitas de chocolate que se vende en botes de 350 g, y que en concreto están afectados el lote L0107 con fecha de caducidad 1/07/2023. En principio, el producto ha sido distribuido en la Comunidad de Madrid, pero no se descarta que hubiera sido redistribuido a otras comunidades autónomas.

Si tienes uno de estos botes afectados y tú o quien convive contigo tiene intolerancia a la lactosa, lo que recomienda Aesan es que no lo consumas para no arriesgarte a una posible contaminación. Si tienes un bote de esta mantequilla de cacahuete de Nature’s Finest pero no pertenece al lote afectado, entonces no deberás preocuparte. Tampoco es necesario que lo devuelvas si no tienes intolerancia a la proteína de la leche, por lo que no te afectaría aunque la tuviera.

Las autoridades han retirado ya este producto de los supermercados y han instado a la empresa a volver a ponerlo en circulación con el etiquetado correcto para que así deje de suponer un riesgo para una parte de la población que podría tener un grave problema de salud si lo consumiera.