Atención jubilados: ya hay fecha para que os lleguen 6.000 euros a vuestra cuenta

Con casi 10 millones de pensionistas en España, son muchas las personas que cada mes están pendientes del ingreso de su pensión en el banco. Sin embargo, la mayoría de quienes son jubilados, tiene dos meses en concreto que están marcados en el calendario como «especiales», si tenemos en cuenta las pagas extra que también se pueden cobrar con la pensión. Uno de esos meses es el de noviembre, ya que es en este cuando se cobra la segunda paga extraordinaria del año, un alivio financiero que ayuda a sobrellevar los gastos adicionales que trae consigo la Navidad. Y aquellos jubilados que reciben las pensiones más elevadas tendrán el privilegio de ver reflejados en su cuenta bancaria más de 6.000 euros, un ingreso que sin duda será bienvenido por muchos.

En España, alrededor de 9,25 millones de personas perciben alguna pensión contributiva, entre las que se incluyen las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones a favor de familiares. Sin embargo, el grupo más numeroso y con mayor relevancia en términos económicos es el de los jubilados, que representan el 70% del total. Estos pensionistas suelen ser los que reciben las pensiones más altas, las cuales pueden alcanzar hasta 3.059 euros mensuales en 2024, dependiendo de varios factores como la base reguladora, los años de cotización y si la persona decide prolongar su vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Y uno de los aspectos que más beneficia a los pensionistas es la fórmula de las 14 pagas anuales que ofrece la Seguridad Social, lo que significa que además de recibir su pensión mensual, en junio y noviembre reciben un pago extraordinario. Estas pagas adicionales resultan ser de gran ayuda para afrontar los gastos de fin de año, que suelen ser considerablemente mayores debido a las celebraciones navideñas y las reuniones familiares. Para aquellos que cobran la pensión máxima, este mes de noviembre será especialmente favorable, ya que su cuenta bancaria verá un ingreso total que superará los 6.000 euros, entre la paga mensual y la extraordinaria.

¿Qué jubilados recibirán los 6.000 euros en noviembre?

Los jubilados que perciben la pensión máxima de la Seguridad Social son los más beneficiados en noviembre. En 2024, dicha pensión máxima está establecida en 3.059 euros mensuales. Si a esta cantidad se le suma la paga extraordinaria, que es equivalente a una mensualidad, estos pensionistas recibirán un total de 6.118 euros en noviembre.

Sin embargo, es importante señalar que sólo un pequeño grupo de jubilados tiene la fortuna de recibir esta pensión máxima. La cantidad que cada pensionista percibe depende de su base reguladora, la cual se calcula en función de los años de cotización y las bases de cotización durante su vida laboral. Además, aquellos que optan por continuar trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación pueden beneficiarse de un porcentaje adicional en su pensión, mientras que quienes deciden jubilarse de forma anticipada verán una reducción en el importe mensual que reciben.

Otros pensionistas y la paga de Navidad

Aunque los jubilados que reciben la pensión máxima serán quienes vean en su cuenta bancaria los 6.000 euros en noviembre, el resto de pensionistas también recibirán su paga extraordinaria. Las cuantías varían dependiendo del tipo de pensión y la situación personal de cada beneficiario. Por ejemplo, aquellos que cobran una pensión no contributiva, destinada a quienes no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, recibirán un importe mucho más modesto. En 2024, la pensión no contributiva está fijada en 517 euros mensuales, lo que significa que en noviembre recibirán un total de 1.034 euros, entre su paga mensual y la extraordinaria.

Para los pensionistas con jubilación contributiva, las cantidades que se percibirán también difieren según varios factores, como la edad de jubilación y la situación familiar. A continuación, se detallan algunas de las cuantías mínimas que recibirán los jubilados a partir de los 65 años en noviembre:

Con cónyuge a cargo : 2.065,66 euros.

: 2.065,66 euros. Sin cónyuge : 1.674,26 euros.

: 1.674,26 euros. Con cónyuge no a cargo: 1.589,16 euros.

Para los jubilados que se retiraron antes de los 65 años, las cifras son ligeramente menores:

Con cónyuge a cargo : 1.936,80 euros.

: 1.936,80 euros. Sin cónyuge : 1.566,28 euros.

: 1.566,28 euros. Con cónyuge no a cargo: 1.480,56 euros.

La gran invalidez y otras situaciones especiales

Otro grupo de pensionistas que también recibirá una cuantía significativa en noviembre son aquellos que tienen reconocida una gran invalidez. En estos casos, los importes a percibir son mayores debido a las necesidades económicas adicionales que tienen estos pensionistas, quienes requieren ayuda constante de terceros para realizar actividades cotidianas. Las cantidades a recibir en noviembre para los pensionistas por gran invalidez a partir de los 65 años son las siguientes:

Con cónyuge a cargo : 3.098,60 euros.

: 3.098,60 euros. Sin cónyuge : 2.511,50 euros.

: 2.511,50 euros. Con cónyuge no a cargo: 2.383,86 euros.

Como podemos ver, noviembre es un mes clave para los pensionistas, especialmente para aquellos que reciben la pensión máxima de la Seguridad Social, quienes verán un ingreso de más de 6.000 euros en su cuenta bancaria. Esta paga extraordinaria supone un alivio financiero en un momento del año en el que los gastos suelen incrementarse debido a las festividades navideñas. Sin embargo, no todos los jubilados podrán disfrutar de esta cifra, ya que las pensiones varían considerablemente en función de la base reguladora y las circunstancias personales de cada pensionista. Aun así, la paga extra es una ayuda fundamental para millones de pensionistas en España, quienes pueden disfrutar de un ingreso adicional que les permite afrontar los gastos con mayor tranquilidad y disfrutar de unas fiestas más desahogadas.