Así es la mesa de escritorio que se está agotando en cuestión de horas: está super rebajada

Si deseas poder aprovechar realmente las rebajas en lo que se refiere a mobiliario o a artículos para el hogar, no puedes dejar escapar el «top ventas» que vas a encontrar en Zara Home. La mesa escritorio que se está agotando en cuestión de horas ya que está super rebajada. Una mesa que tiene además un diseño prácticamente único por lo que no la vas a querer dejar escapar. Además de funcional será una bonita mesa con la que decorar tu despacho o también porqué no, el dormitorio de tus hijos en el caso de que sean mayores y pasen horas y horas estudiando.

La mesa escritorio que arrasa en Zara Home

Zara Home está triunfando con sus rebajas ya que con descuentos en torno al 40% en muchos de sus productos y artículos para el hogar, hace irresistible que nos hagamos con propuestas como la mesa de escritorio que se ha convertido en la más deseada este invierno.

Se trata de la mesa caballete elaborada con madera reciclada que se presenta en color gris y que es de las mejores mesas que vas a poder encontrar esta temporada tanto por su funcional diseño como por tener un precio que nunca antes se había visto. Una mesa que se presenta en un diseño de una madera 100% reciclada y dos caballetes que conforman la base.

De este modo podemos tener una mesa con un diseño elegante a la par que moderno, que ya se utiliza en muchas empresas y estudios de arquitectura pero que tu podrás tener en casa para tu despacho o dormitorio. Las medidas son de 75 cm de altura, por 70 cm de anchura mientras que la profundidad es de 160 cm.

Al ser una mesa de madera reciclada su mantenimiento es sencillo con un simple trapo o paño limpio podrás quitarle el polvo sin más y en el caso de que la desees limpiar en profundidad bastará un producto apto para muebles de madera o también, puedes usar soluciones naturales como por ejemplo un paño húmedo con un poco de jabón neutro y luego secar bien con otro paño limpio.

Una mesa que cuando fue lanzada hace apenas un par de meses con motivo de la nueva colección de Zara Home tenía un precio de 349 euros pero que debido ahora a las rebajas se vende por un precio de 199 euros, aunque eso sí debes saber que en la tienda online de la firma ya está agotada aunque todavía la encuentras en sus tiendas físicas.