Zara Home tiene las cortinas perfectas para cambiar por completo tu casa

Las cortinas juegan un papel muy importante en la decoración del hogar, sea cual sea la estancia, ya que además de esa funcionalidad de proteger tu hogar de la iluminación exterior y miradas ajenas, también pueden ser todo un puntazo a nivel decorativo, resultando clave su elección para crear el ambiente deseado. Hoy te mostramos una selección de las mejores cortinas de Zara Home para cambiar por completo la decoración de tu salón o dormitorio… ¡te enamorarás a simple vista!.

Zara Home cuenta en su extenso catálogo con una gran variedad de cortinas, de diferentes estilos y diseños en función de la época del año pero siempre adecuadas para vestir tu hogar de forma espectacular y proporcionarle un estilazo único a cualquier ambiente.

Cortinas de Zara Home para tu hogar

Cortina lino piping

Esta preciosa cortina está confeccionada en 100% lino con detalle de piping y pasa barras. Tiene una medida de 140×270 cm y un precio de 59,99€. Es importante tener en cuenta sus cuidados, que son lavar a mano a un máximo de 30ºC, no utilizar lejía ni ningún otro blanqueador, no planchar, no realizar limpieza en seco y no secar en la secadora.

Cortina bordada flores

En este caso se trata de una cortina de opacidad baja, confeccionada en 100% lino con flores bordadas en poliéster y pasa barras. Con una medida de 140×270 cm, cada cortina está a la venta de forma individual por un precio de 79,99€. Para conservarlas en las mejores condiciones es importante lavarlas a máquina a un máximo de 30ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueador, planchar a un máximo de 110ºC y no utilizar en secadora.

Cortina lino blanco

Esta cortina está confeccionada en 100% lino, con unas medidas de 140×270 cm y un gramaje de 1000 gr/m2, con opacidad media. Es una preciosa cortina que ha sido confeccionada en lino con arruga con tejeduría irregular, con un acabado con textura y trabillas en color blanco. Tiene un precio de 59,99€ y requiere cuidados como lavar a máquina a un máximo de 40ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueadores, no planchar y utilizar secadora únicamente a baja temperatura.

Cortina de algodón

Es otra de las más interesantes cortinas de Zara Home, una cortina confeccionada en 100% algodón que tiene pasa barras, opacidad media y unas medidas de 140×270 cm. Tiene un precio de 29,99€ y se recomiendan cuidados como lavar a máquina a un máximo de 30ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni ningún otro blanqueador, planchar a un máximo de 150ºC, no realizar limpieza en seco y no secar en la secadora.

Cortina de punto lino

En este caso es una cortina confeccionada en 100% lino con pasa barras, con opacidad baja y unas medidas de 140×270 cm. Tiene un precio de 49,99€ y sus recomendaciones de cuidados con lavar a máquina a máximo 30ºC con centrifugado corto, no utilizar lejía ni blanqueadores, planchar a un máximo de 110ºC, no realizar limpieza en seco y no meter en la secadora.