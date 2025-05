El histórico empresario Arturo Fernández, ex vicepresidente de la CEOE, ex presidente de CEIM, ex consejero de Bankia y ex dueño del Grupo Arturo Cantoblanco, ha dado un paso más en la reconstrucción del que fue su grupo empresarial, y del que tuvo que apartarse tras los problemas judiciales en los que se vio envuelto en el caso Bankia y el uso de las tarjetas black por parte de los consejeros del banco -del que salió sin ser procesado-.

El Grupo San Telmo, nuevo conglomerado familiar de Fernández que él está asesorando, ha cerrado la compra del restaurante Masterchef en Madrid, en la calle Velázquez, según explican fuentes conocedoras de la operación. La intención de Fernández es convertirlo de nuevo en la Nicolasa, histórico establecimiento de la capital que ya fue propiedad de Fernández dentro del Grupo Arturo Cantoblanco.

«La intención es que la Nicolasa vuelva a ser un restaurante clave de Madrid como ya lo fue antaño. La previsión es abrir el 1 de septiembre», señalan las fuentes consultadas. La Nicolasa, situado también en la calle Velázquez de Madrid, donde ahora se levanta el Urrechu, ya fue propiedad de Fernández hasta que los problemas económicos le obligaron a deshacerse de su grupo empresarial.

«La Nicolasa fue uno de los primeros restaurantes del Grupo Arturo Cantoblanco y Fernández quiere recuperarlo», añaden estas fuentes.

El restaurante Masterchef abrió sus puertas en 2018 con la intención de convertirse en una extensión del famoso programa de cocina de Televisión Española del mismo nombre. De hecho, en la carta se incluyen elaboraciones inspiradas en los platos más memorables de todas las ediciones de MasterChef, espacio presentado por los cocineros Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo Nájera.

Arturo Fernández está tratando de reconstruir su pequeño imperio empresarial, perdido tras verse envuelto en el caso Bankia y el uso como consejero del banco de las tarjetas black. Devolvió el dinero gastado con las tarjetas, no estuvo acusado en el caso de la salida a Bolsa del banco, pero sus problemas judiciales frustraron la venta de su grupo a un fondo inglés por 225 millones de euros. El resultado fue que, al sumarse la crisis económica, tuvo que declarar el concurso de acreedores y despedir a los 2.900 empleados del grupo.

Grupo San Telmo ya cuenta con varios restaurantes, gasolineras bajo la enseña de Repsol, y 25 supermercados de la marca Dia, que ahora analiza si ampliar y comprar más franquicias de la marca. Suma ya unos 500 empleados.

Además, Fernández mantiene el Club de Tiro Cantoblanco, 500 hectáreas al norte de Madrid, negocio que fundó en 1898 su abuelo, Arturo Fernández Iglesias, que fue armero del rey Alfonso XIII. Situado junto a la Universidad Autónoma y el Hospital Cantoblanco, el Club de Tiro es la joya de la corona de la familia.

Arturo Fernández acaba de realizar una modernización del restaurante del Club de Tiro, convirtiéndolo en un espacio más moderno y abierto. La inversión ha sido de dos millones de euros.

Como ya hiciera su abuelo con el rey Alfonso XIII, Fernández mantiene una estrecha relación con el rey emérito, Juan Carlos I, a quien ha defendido a capa y espada. Es una de las 15 personalidades que firmaron en enero una carta pidiendo públicamente la vuelta del monarca a España.