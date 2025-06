Arruinada por una herencia: el drama de una mujer tiene que pagar 600.000 euros a Hacienda

Una vecina de Sevilla tiene que pagar una multa a Hacienda de 600.000 euros tras recibir una herencia. La Agencia Tributaria obliga a este pago a una mujer que en su día heredó varias propiedades de su padre fallecido en 2010. El impago del impuesto de sucesiones ha derivado en una serie de intereses que la Administración obliga a pagar a los herederos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que impone Hacienda a las personas que reciban una herencia.

Hacienda penaliza a las personas que reciben una herencia en el famoso impuesto de sucesiones y donaciones. Este gravamen sigue en el foco de la noticia por la guerra entre el Gobierno de Sánchez y las comunidades autónomas en las que rige el Partido Popular. Mientras que desde La Moncloa quieren imponer esta carga a las familias, en la mayoría de puntos de España de color azul apuestan por bonificarlo para que sea algo simbólico.

Ello con la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso a la cabeza de esta iniciativa. Esta comunidad ha sido pionera en bonificar al 99% las herencias entre familiares del grupo I de parentesco y también ha sido la primera de España en elevar del 25% al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad y del grupo III de parentesco. Una estrategia similar ha seguido en Andalucía Juanma Moreno Bonilla.

Si el pasado año 2010 hubiera gobernado el Partido Popular y hubieran estado vigentes estas bonificaciones, Carmen Rocío, la protagonista de esta historia, no estaría condenada en vida por una multa de 600.000 euros con Hacienda. Esto es lo que debe a la Agencia Tributaria después de haber heredado una casa y unos terrenos de su padre el pasado año 2010.

La multa de Hacienda por una herencia

Carmen Rocío, una vecina de Sevilla y madre de un bebé de 6 meses, tiene que pagar una multa de 600.000 a Hacienda por los intereses generados por el impago en su debido tiempo de 210.000 euros correspondiente al impuesto de sucesiones y donaciones. Un drama que la protagonista de esta historia ha contado en el programa de Antena 3 ‘Y ahora Sonsoles’.

Todo ocurrió después del fallecimiento de su padre, que regentaba una tienda familiar, en 2010 y esta vecina de Sevilla heredara la casa familiar y tres terrenos que usaba para sembrar hortalizas. «Un día, llegó un inspector de Hacienda y nos dijo que firmáramos un papel, en el cual se formalizaba la herencia de mi padre», explicó en directo.

Esta herencia allá por 2010 estaba sujeta al impuesto de sucesiones y donaciones y al pago de 210.000 euros a Hacienda. «No podíamos pagar ese dinero, porque incluso vendiendo lo que teníamos, nos quedábamos en la calle. Era una barbaridad. Al no poder pagar, empezamos a recibir multas y más multas hasta alcanzar los 600.000 euros», afirma Carmen Rocio.

«A nosotros no nos informaron del impuesto de sucesiones, nos hicieron firmar ese papel y ya después, una vez ya firmado, descubrimos lo que es el impuesto de sucesiones», cuenta esta vecina de Sevilla, que no tenía constancia del impuesto que tenía que asumir por heredar la casa de su padre. «Mi padre ha trabajado mucho, para que ahora, encima, te lo quiten y te quedes en la calle. No puedo comprar una casa porque me la embargan, no puedo tener nada a mi nombre», explicó visiblemente emocionada.

Ahora, Carmen Rocío se encuentra ante la obligación de pagar una multa de 600.000 euros a Hacienda por heredar los bienes de sus padres, fallecido en 2010. Con las normas establecidas en la actualidad en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Valencia o Murcia, nada de esto hubiera ocurrido.