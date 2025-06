El aviso de la Seguridad Social que no todos esperaban: la paga extra de verano no llegará a todos los pensionistas

Ahora que ya estamos en el mes de junio, son muchos los pensionistas que tienen en mente que junto al cobro de su pensión, llegará también la paga extra de verano. Una mensualidad adicional, que suele ingresarse a finales de mes, y que supone un alivio económico significativo para miles de personas mayores que cuentan con ella para hacer frente a gastos extra o para permitirse algún capricho merecido. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo que avisa la Seguridad Social ya que no todos los pensionistas van a cobrar la paga extra de verano.

Aunque es habitual pensar que todas las pensiones incluyen automáticamente una doble mensualidad al llegar el verano, la realidad es algo más compleja. El sistema de pensiones tiene en cuenta factores como el tiempo que la persona lleva cobrando la pensión y el tipo de prestación, lo que deja fuera (total o parcialmente) a ciertos beneficiarios. Algo que puede generar cierta confusión y no poca inquietud, especialmente entre quienes se han jubilado recientemente o reciben pensiones especiales. Entender por qué no todos tienen derecho a esa paga completa y qué excepciones existen es clave para no llevarse un disgusto a final de mes. A continuación, explicamos con claridad a quiénes afecta lo que explica la Seguridad Social y cómo saber si uno va a recibir la paga extraordinaria íntegra, una parte proporcional o ninguna.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano y cuánto dinero supone?

La paga extra de verano de las pensiones se suele ingresar entre los días 22 y 26 de junio, aunque oficialmente la Seguridad Social paga las pensiones a mes vencido, entre el 1 y el 4 del mes siguiente. Gracias a acuerdos entre bancos y la administración, la mayoría de entidades adelantan el ingreso para comodidad de los usuarios. Esta paga adicional tiene la misma cuantía que la pensión mensual ordinaria, lo que significa que quienes cobren, por ejemplo, 1.800 euros al mes, verán en su cuenta 3.600 euros este mes.

La cantidad viene además incrementada con la subida aplicada a principios de 2025, que varía según el tipo de pensión: un 2,8% de media, 6% para las mínimas y 9,1% si se tiene cónyuge a cargo, según el Real Decreto-Ley 9/2024. Esto significa que el importe a recibir este mes puede ser especialmente significativo para muchas familias.

Según los datos oficiales, la pensión media en España ronda los 1.311 euros, por lo que este mes los pensionistas con esa cuantía recibirán unos 2.622 euros. En el caso de la pensión máxima, fijada en 3.267,60 euros, la paga extra duplicará esa cifra, alcanzando los 6.535,20 euros. Sin embargo, este panorama optimista no es el mismo para todos.

Quiénes no cobrarán la paga extra de verano y por qué

La clave para entender este asunto está en el llamado periodo de devengo, que la Seguridad Social divide en dos tramos: del 1 de diciembre al 31 de mayo para la paga de verano, y del 1 de junio al 30 de noviembre para la de Navidad. Para recibir la totalidad de la paga extra de junio, el pensionista debe haber cobrado la pensión durante todo el periodo de devengo, es decir, los seis meses completos anteriores.

Esto significa que quienes se hayan jubilado recientemente, por ejemplo en febrero o marzo de este año, sólo han generado derecho a una parte proporcional. Siguiendo el ejemplo anterior, si una persona empezó a cobrar en febrero y su pensión es de 1.800 euros, habrá generado cinco de los seis meses del periodo de devengo. Por tanto, recibirá solo 1.500 euros de extra, no la paga completa. La buena noticia es que en diciembre sí percibirá la paga extraordinaria íntegra, al haber completado el segundo tramo de devengo.

Las pensiones que no tienen paga extra (aunque sí la cobran)

Otra situación que puede generar malentendidos es la de ciertos tipos de pensión que no reciben la paga extra como ingreso separado, aunque sí la perciben pero prorrateada. Es decir, distribuida dentro de las 12 pagas ordinarias del año. Este es el caso de las pensiones por incapacidad permanente derivadas de accidente laboral o enfermedad profesional.

Quienes estén en esta situación no verán un ingreso doble en junio, pero eso no significa que estén perdiendo dinero. Simplemente, lo reciben de forma mensual, de manera repartida.

¿Qué ocurre si la pensión se extingue antes de junio?

En casos donde la pensión se extingue, ya sea por fallecimiento del titular o por cualquier otra causa legal, también se aplica el criterio de proporcionalidad. Si el pensionista ha generado parte del periodo de devengo, se abonará esa proporción de la paga extraordinaria, aunque no la totalidad. Esto es especialmente importante para los familiares y herederos, que a veces se encuentran con este tipo de situaciones inesperadas.

Por ejemplo, si una persona ha estado recibiendo pensión entre diciembre y abril y fallece en mayo, la Seguridad Social calculará cuántos meses ha generado y transferirá a los herederos la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente, junto con los pagos pendientes de la pensión ordinaria si los hubiera.