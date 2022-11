La producción de coches en España ha remontado en el mes de octubre con un aumento de casi un 3% en lo que va de año por la mejora del aprovisionamiento de piezas y la subida de la cadencia en las líneas de las fábricas de automóviles. No obstante, esta subida de los ensamblajes resulta insuficiente para adelantar a Brasil, que consolida el sorpasso a España como octavo productor mundial a tan sólo dos meses de que termine 2022.

En concreto, la producción de vehículos en España ha registrado un crecimiento de un 2,8% entre enero y octubre de 2022 en comparación con el mismo periodo del año anterior hasta alcanzar las 1.806.642 unidades, tras el acelerón del mes de octubre con más de 200.000 ensamblajes. Datos que sitúa a la industria del automóvil española como el noveno productor a nivel mundial, un puesto por debajo del que nos tiene acostumbrados.

En líneas generales, la fabricación de vehículos ha experimentado una leve mejoría en los últimos meses, debido a una mayor disponibilidad de microchips en el mercado y a la capacidad de flexibilidad de las fábricas en España, que ha permitido terminar por completo vehículos que estaban en las campas a falta de alguna pieza, como es el caso de fabricantes como Seat en Martorell o Mercedes-Benz en Vitoria, que acumulaban miles de vehículos sin terminar.

Sin embargo, este acelerón aún no es sinónimo de recuperación en la producción de vehículos que sigue siendo menor a la registrada antes del impacto de la crisis del coronavirus con una caída de casi el 25%, ya que esta continúa lastrada por la falta de semiconductores y el impacto del conflicto bélico en Ucrania en las fábricas europeas entre otros factores externos como la crisis económica o el subidón de los precios de los carburantes.

En Brasil ya rozan los dos millones

Mientras, las plantas de producción de coches brasileñas ya rozan los dos millones de ensamblajes en lo que va de año, situando al países como octavo productor mundial tras adelantar a España en el mes julio y sumar ya cuatro meses por delante. En concreto, Brasil acumula una producción de 1.962.406, lo que se traduce en casi un 10% más que España con 155.764 unidades más.

Así, Brasil ha aprovechado la falta de semiconductores en las factorías, la subida de los costes de las materias primas y los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania en las economías europeas para escalar un puesto más en el ranking de producción de coches.

No obstante, el sorpasso de Brasil a España no preocupa al sector que explica, que en conversaciones con este diario, que «estar un puesto por encima o por debajo del ranking de producción mundial no lo consideramos clave, menos con una diferencia tan pequeña de unidades, ya que la crisis de los semiconductores y la guerra de Ucrania está afectando gravemente a la industria de la automoción en Europa».