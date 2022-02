Más de 30 años como abogada experta en derecho laboral le respaldan. La reforma laboral no va a ayudar a frenar la destrucción de empleo, es la opinión de Ana Godino, socia del despacho Sagardoy Abogados. Un reconocido despacho, muy premiado, que está considerado entre los mejores de España en derecho laboral. «Tememos que el empleo en los próximos meses no tenga una recuperación espectacular ni siquiera con esta reforma», opina la experta. «Están a punto de finalizar algunos ERTEs, el 28 de febrero, y tenemos cierta incertidumbre de qué va a pasar», apunta Godino. Digamos que ese es el punto de inflexión en el mercado laboral español a corto plazo. «Lo normal será que se incorpore todo el mundo , pero veremos cómo lo aguantan las empresas».

Experta abogada laboralista

Ana Godino recibe a OKDIARIO para darnos las claves de la nueva reforma laboral que modifica -no deroga- la anterior, aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012. «Era necesaria esta reforma en algunos aspectos fruto de la adaptación a los nuevos tiempos, opina la abogada, pero la del 2012 ha funcionado muy bien». «Esta reforma laboral por sí misma no generará más empleo, dice la experta abogada, pero no era esa la finalidad y las partes son conscientes de eso».

El principal asunto de esta nueva reforma es la contratación temporal y ahí radican las novedades. Se busca acabar con la temporalidad fomentando el modelo de contrato indefinido y desaparece el contrato por obra. «La contratación es el tema estrella», destaca la experta, «lo que implica mayor planificación para las empresas». «Es una reforma equilibrada entre las partes: trabajadores y empresarios», apostilla.