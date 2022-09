«Winter is coming». La famosa frase de de la serie Juego de Tronos ha servido de inspiración a la gasista rusa Gazprom para hacer una amenazante vídeo con una Europa congelada en invierno. No han pasado ni 24 horas de su anuncio de corte indefinido del Nord Stream 1 y y poco después de que anunciara que aún no estaba en condiciones de reanudar el suministro de gas a través de un gasoducto clave para Alemania, la empresa rusa Gazprom ha difundido el cuestionado vídeo en el que muestra a Europa congelada. «El invierno será largo», es el mensaje que emula la famosa frase de Juego de Tronos.

En el vídeo, un operario de la Gazprom cierra un interruptor y un reloj que marca la temperatura baja abruptamente. Las siguientes escenas muestran imágenes del frío avanzando sobre Europa.

Por otra parte, la compañía gasista rusa Gazprom ha anunciado este martes que China liquidará sus nuevos contratos de gas a través del gasoducto Power of Siberia en rublos y yuanes, en lugar de en dólares, en virtud de su acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleos de China (CNPC).

«Se hizo una transición para realizar pagos por el suministro de gas ruso a China en las monedas nacionales de los países: rublos y yuanes», ha asegurado el director de Gazprom, Alexey Miller, agregando que el nuevo mecanismo es «una solución práctica, confiable, oportuna y mutuamente beneficiosa», según ha recogido la agencia de noticias TASS.