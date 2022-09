Rusia suspende de forma indefinida el envío de gas a Europa hasta que Bruselas no elimine las sanciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado a la empresa Gazprom no reanudar el suministro de gas desde Rusia a través del Nord Stream hasta que Bruselas no levante las sanciones por la guerra, según Financial Times. El viernes pasado ya se había anunciado el corte indefinido a través de este gasoducto, pero entonces alegaron que era por el fallo de una turbina y Siemens desmintió que ese fuera el motivo real.

Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, culpó a las sanciones de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y Canadá por el hecho de que Rusia no haya entregado gas a través del gasoducto clave, que bombea gas a Alemania desde San Petersburgo a través del Mar Báltico.

Aunque Moscú continúa afirmando que las fugas causaron los cortes en el suministro de gas, los comentarios de Peskov fueron la demanda más dura hasta el momento por parte del Kremlin de que quiere que la UE revoque sus sanciones a cambio de que Rusia reanude las entregas completas de gas al continente.

Los líderes europeos han dicho que los problemas técnicos de Rusia son una artimaña y han acusado a Moscú de utilizar sus exportaciones de energía para tomar represalias contra las sanciones occidentales.

Gazprom, el monopolio estatal de gas de Rusia, anunció este viernes que detendría el suministro de gas a través de Nord Stream 1 -que abastece a Alemania- debido a una falla técnica, que atribuyó a las dificultades para reparar las turbinas de fabricación alemana en Canadá. El anuncio se produjo pocas horas después de que las naciones del G7 anunciaran esfuerzos para introducir un límite de precio en las exportaciones de petróleo ruso.

No obstante, Rusia sigue suministrando gas a Europa a través de gasoductos de la era soviética a través de Ucrania que han permanecido abiertos a pesar de la invasión, así como el gasoducto South Stream a través de Turquía.