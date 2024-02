Alquilar tu plaza de garaje te puede salir caro: estos son los impuestos que debes tener en cuenta

Alquilar una plaza de parking a un tercero es una práctica común en España, utilizada para complementar ingresos como salario o pensión. Sin embargo, para evitar complicaciones, especialmente con el fisco, es esencial seguir algunos consejos.

Los especialistas advierten sobre el desconocimiento, especialmente en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Algunos propietarios desconocen o eluden conscientemente el pago del impuesto cuando es obligatorio, lo que, si es descubierto por Hacienda, puede resultar en sanciones que impactan negativamente en el negocio.

La importancia de declarar el IVA

Arrendar una plaza de parking suelta está sujeta al pago de un IVA del 21% sobre las cantidades. La única excepción es cuando se alquila junto a una vivienda, donde el alquiler de la vivienda es la operación principal y no se aplica este impuesto. Para declarar este IVA, el propietario debe darse de alta a través del modelo 036 de la Agencia Tributaria, presentando el IVA trimestralmente.

La recomendación es ofrecer al posible inquilino un precio cerrado que incluya el IVA para evitar complicaciones. Esto es especialmente relevante dado que los clientes suelen ser particulares que prefieren un monto final en lugar de calcular el IVA por separado. Es esencial que el propietario tenga en cuenta que el monto que recibe después de impuestos será menor que la cantidad acordada.

En la declaración de impuestos, el propietario puede deducir gastos relacionados con el alquiler que tengan IVA, como la contratación de un gestor o la copia del mando entregado al arrendatario.

Otros impuestos necesarios

Además del IVA, el arrendamiento de una plaza de parking debe declararse y tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como rendimiento del capital inmobiliario. La declaración incluye los ingresos percibidos y los gastos relacionados con la plaza, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuotas de la comunidad, seguros, gestores, posibles reparaciones y su amortización.

En el caso del IRPF, si se alquila a un autónomo o a una empresa, realizarán retenciones por el impuesto, que se ajustarán en la declaración de la renta. Las retenciones son un pago a cuenta del IRPF y se sitúan en un 19% menos.

El desconocimiento, las cantidades pequeñas y la percepción de que no vale la pena llevan a que muchas plazas se alquilen de manera informal. Sin embargo, evadir impuestos a Hacienda no es la mejor idea, ya que no declarar la actividad expone al propietario a sanciones de Hacienda. Además de pagar lo no ingresado por el IVA y el IRPF, las sanciones pueden variar entre el 50% y el 150% de la cuota no abonada, llegando al máximo en casos de ocultación o medios fraudulentos, con intereses de demora. La revisión de la Agencia Tributaria puede abarcar los últimos cuatro años.

Todo esto lleva al propietario a tener que planificar si le resulta más conveniente alquilar junto a la vivienda o por separado, considerando las implicaciones fiscales y las reducciones posibles en la declaración de la renta.

Firmar un contrato entre las partes es esencial para cubrirse de problemas. Aunque un contrato verbal es válido, se recomienda un contrato escrito para mayor seguridad jurídica. Este documento regula aspectos como el aviso previo de salida, días de pago, frecuencia de pago y los usos permitidos. Además, se requerirá una fianza de dos meses al establecer un contrato.

Aunque puede resultar engorroso, seguir todos estos pasos ayuda a evitar problemas mayores, especialmente en lo que respecta a los impuestos.

Dónde se pagan menos impuestos

A pesar de los desafíos, el negocio puede ser rentable. Según datos de Idealista a finales de 2023, la mayor rentabilidad anual al alquilar un parking se encuentra en Murcia (10,8%), Ávila (8,3%), Guadalajara y Castellón (7,5%). La media nacional está en el 7,2%. En grandes capitales como Barcelona (6,3%), Madrid (5,1%), València (4,8%) o Sevilla (4,7%), la rentabilidad es más moderada pero puede superar la obtenida con otros activos inmobiliarios. Es importante tener en cuenta que estas cifras son rentabilidades brutas y que deben restarse gastos para obtener el rendimiento neto.

A medida que el mercado de alquiler de plazas de parking evoluciona, es crucial que los propietarios estén al tanto de posibles cambios normativos y regulaciones fiscales. La colaboración con profesionales especializados en asesoría fiscal puede resultar beneficiosa para mantenerse actualizado y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Además, la tecnología también está desempeñando un papel cada vez más importante en el sector. Plataformas digitales y aplicaciones móviles facilitan la gestión y promoción de plazas de parking, conectando a propietarios con inquilinos de manera eficiente. Explorar estas herramientas puede ser una estrategia adicional para optimizar el rendimiento de la inversión y simplificar la administración de alquileres.

Por tanto, aunque el alquiler de plazas de parking puede presentar desafíos fiscales, con una planificación adecuada y el cumplimiento de las normativas, los propietarios pueden aprovechar esta oportunidad para generar ingresos adicionales. La transparencia en los contratos, la gestión adecuada de impuestos y la adaptación a las tendencias del mercado contribuirán a un enfoque exitoso en este ámbito.