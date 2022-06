Aldi revienta el mercado con los vestidos de playa que necesitas este verano. Vestidos que cuentan con los mejores diseños y que son tan bonitos y tienen un precio tan económico que seguro que los vas a querer todos. Son los vestidos de moda y los más deseados de modo que no nos extraña para nada que algunos de los modelos ya comienzan a agotarse, así que será cuestión de no tardar demasiado en ir a por ellos. Te los pondrás no sólo para ir a la playa sino para estar fresca durante todo el verano. También para llevarlos por la calle o para estar en casa.

Los vestidos de playa que arrasa en Aldi

A la hora de ir a la playa la clave es elegir un estilismo lo más cómodo posible. Y en el caso de las mujeres, son pocas las que se resisten (por no decir que ninguna) a ponerse un vestido que tenga un diseño sencillo y que además sea fácil tanto a la hora de quitárselo como de volver a ponérselo cuando acabe la jornada playera. Algo que cumple a la perfección la colección de cuatro vestidos que ya está arrasando en Aldi y que vas a querer al completo, de modo que puedas tener un modelo para cada uno de los días de playa que te esperan este verano.

Elaborados por la marca de moda de Aldi, Up2fashion, estos cuatro vestidos se distinguen por contar con un diseño de tirantes extraíbles que tienen distintas posiciones. Incluso podemos elegir bajar el cuerpo para convertirlos en una bonita falda en el caso de que tengamos mucha calor y queramos ir más frescas todavía.

Los modelos disponibles se presentan además en los colores y estampados que más se llevan este año. De este modo, podemos encontrar un modelo de color azul y otro de color blanco y en cuanto a los estampados, tienes el de estampado floral y el negro con un estampado que se asemeja al de unas palmeras en azul y naranja.

Las tallas de estos vestidos van de la S a la L y el precio de cada uno de ellos tan sólo 6,99 euros de modo que no nos extraña que se estén vendiendo como churros. Elaborados en algodón se pueden lavar perfectamente en la lavadora aunque eso sí, es mejor que la temperatura no sea superior a 30 grados. Los puedes también meter en la secadora y planchar sin problema alguno.