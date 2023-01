Aldi arrasa con sus nuevas agendas del 2023: baratísimas y en todos los colores

Ahora que ya estamos en 2023 no puedes retrasar más tiempo comprarte una agenda nueva. Tal vez has querido esperar a que pasaran los primeros días de enero ya que de este modo la vas a encontrar más barata, pero lo cierto es que no hace falta que lo retrases más ya que en Aldi tienen las agendas 2023 más buscadas de todas que se venden en varios colores y que tienen un precio que parece regalado. ¡No querrás dejarlas escapar!.

Aldi tiene las agendas más buscadas

Puede que todos organicemos nuestras vidas o nuestro trabajo a partir de nuestro smartphone o tablet, pero tener una agenda en papel será todo un acierto ya que seguro que la vamos a tener siempre a mano y no sólo eso, puede ser la «salvación» si por cualquier motivo nos quedamos sin batería en nuestro móvil y no tenemos acceso a lo apuntado en este.

Quizás por ello, Aldi apuesta fuerte por las agendas que ya son todo un «top ventas» en sus establecimientos en este arranque de año, teniendo disponible tanto la agenda tanto semanal como diaria y que además se venden en diferentes colores.

Un pack que consta de dos agendas, una de las cuáles organiza sus hojas de forma semanal, mientras que en la otra encontrarás una hoja por día. Tú eliges cuál usar o para qué destinar cada una de ellas. La que es vista diaria tienes 20,8 x 13,3 cm, 70 gr/m; mientras que la que es semanal tiene unas medidas de 16 x 9 cm, 60 gr/m. Además, cuentan con 384 y 64 páginas, respectivamente.

Se venden en 6 idiomas y en distintos colores: marrón, negro, rojo y azul y su diseño se presenta como el de una libreta lisa con el lomo también sin espiral, algo en lo que se fijan muchas personas a la hora de comprar su agenda, ya que si tienes pensado llevarla a todas partes y meterla en el bolso o en tu maletín, no querrás que se te enganche con otros papeles o cosas que tengas dentro.

Unas agendas que como decimos están arrasando actualmente y que pueden ser tuyas por tan sólo 4,99 euros, de modo que ahora que están de oferta no dejes pasar más tiempo antes de ir a por las tuyas y de una vez por todas, comenzar a organizar tus citas de trabajo, las visitas por ejemplo al dentista o cualquier evento o acto importante que tengas a lo largo del año.